이마트 새달 ‘랜쇼페’ 역대급 혜택… 슈퍼스타템 16종으로 승부수

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신세계그룹이 상반기 최대 쇼핑 축제 ‘랜더스 쇼핑페스타(이하 랜쇼페)’를 새달 1일부터 12일까지 개최한다. 올해 6회째를 맞은 이번 행사는 이마트, 신세계백화점, G마켓 등 그룹 주요 계열사가 총출동해 온·오프라인 쇼핑 경험을 확장하는 데 초점을 맞췄다.가장 눈길을 끄는 것은 각 계열사의 경쟁력을 집약한 ‘슈퍼스타템’ 16종이다. 이마트는 신규 스테이크 브랜드 ‘헤비 앤 텐더’를 40% 할인 판매하며, 신세계백화점은 럭셔리 큐레이션 ‘트웰브’와 한우 특가 상품을 선보인다. 이마트24는 셰프 협업 간편식을, 스타벅스는 KBO 리그 콜라보 상품을 출시한다. 가전 분야에서는 G마켓이 로보락 로봇청소기를 역대급 혜택가로 준비했다.먹거리 혜택을 총망라한 ‘2026 랜슐랭 가이드’도 운영한다. 조선호텔 파인다이닝 코스를 최대 20% 할인하고, 노브랜드 버거의 ‘랜쇼페 에디션 세트’는 4700원에 제공한다. SSG닷컴은 참외, 포도, 한우 등 인기 신선식품을 최대 50% 할인하며, 쓱7클럽 회원 전용 특가 상품 100여 종도 별도로 선보인다.본 행사에 앞서 오늘까지 ‘미리보는 랜쇼페’ 사전 프로모션을 전개한다. 이마트에서 신세계포인트 적립 및 행사카드 결제 시 하림 백미밥(9900원), 비비고 만두(4990원) 등 주요 생필품을 최대 60% 할인가에 만나볼 수 있다. 인디고 아이즈 와인도 50% 할인된 14900원에 판매한다.