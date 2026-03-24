“달리면서 나눔 실천하세요”… ‘제13회 기브앤 레이스’ 4월 5일 부산서

이미지 확대 지난해 열린 ‘제12회 기브앤 레이스’ 현장. 메르세데스-벤츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 열린 ‘제12회 기브앤 레이스’ 현장. 메르세데스-벤츠 제공

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메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 주최하는 기부 러닝 행사 ‘기브앤 레이스’(GIVE ’N RACE)가 다음달 5일 부산에서 열린다.올해로 13회째를 맞는 이번 대회는 접수 시작 15분만에 선착순 2만명이 마감되는 등 참가자들의 높은 관심을 보였다.행사는 부산 벡스코와 광안리 해수욕장 일대에서 진행되며, 참가자들은 8km 또는 10km 코스를 선택해 벡스코 야외광장에서 출발, 광안대교를 지나 광안리 해수욕장까지 달린다. 평소 차량 통행이 많은 광안대교를 전면 통제한 채 달릴 수 있다는 점이 매력으로 꼽힌다.2017년 서울에서 시작된 기브앤 레이스는 달리기를 통해 나눔을 실천하는 행사로 자리 잡았다. 참가비 전액은 아동보호전문기관 설립과 스포츠 유망주 장학사업 등에 사용된다. 앞서 2024년과 2025년 부산에서 열린 제11회, 제12회 행사에는 각각 2만여명이 참여해 2년 연속 10억원 이상의 기부금이 조성됐다.올해는 추가 기부 프로그램인 ‘스페셜 기부’를 도입했다. 100만원과 50만원을 기부하는 패키지로, 총 100명이 참여했다. 이들에게는 동반 1인 참가권과 선두 출발 혜택, 특별 기념품 등이 제공된다.참가자 전원에게는 기능성 티셔츠, 백팩 등 기념품이 사전 배송된다. 행사 당일에는 공연과 다양한 부대행사가 마련될 예정이다.