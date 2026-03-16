봄맞이 선물 같은 혜택… 에몬스, ‘스프링 페스타’ 개최

이미지 확대 ‘에몬스 스프링 페스타’ 포스터. 에몬스 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘에몬스 스프링 페스타’ 포스터. 에몬스 제공

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종합가구 브랜드 에몬스가 ‘에몬스 스프링 페스타’를 진행한다고 16일 밝혔다.이번 행사는 봄 시즌을 맞아 인테리어 변화를 계획하는 소비자들을 위해 마련됐으며, 베스트셀러 제품부터 신제품까지 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 거실, 침실 등 주요 제품군이 포함돼 실질적인 가격 혜택을 체감할 수 있도록 구성했다는 설명이다.특히 침대와 매트리스를 함께 사면 금액대별 사은품을 준다. 혼수·입주 고객은 물론, 수면 환경 개선을 고려하는 소비자들에게 합리적인 구매 기회가 될 것으로 보인다. 새로 출시된 ‘리네아’ 옷장은 출시를 기념해 5% 할인된 가격에 만나 볼 수 있다.에몬스 관계자는 “계절 변화에 맞춰 집 안 분위기를 새롭게 바꾸고자 하는 고객을 위한 실질적인 혜택 중심 프로모션”이라며 “전국 에몬스 매장에서 직접 제품을 체험한 뒤 살 수 있는 만큼, 봄맞이 공간 변화를 계획하는 고객들의 관심이 기대된다”고 밝혔다.이번 행사는 전국 에몬스 직영점 및 대리점에서 동시 진행된다.