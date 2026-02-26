SK그룹, ‘딥체인지’ 전략으로 AI·에너지 영토 확장

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
최태원 SK그룹 회장이 지난해 11월 일본 도쿄대 야스다 강당에서 열린 ‘도쿄포럼2025’에서 개회사를 하고 있다. SK 제공
SK그룹이 지정학적 리스크와 글로벌 공급망 재편이라는 복합 위기 속에서도 과감한 사업 재편과 인공지능(AI) 투자로 새로운 도약에 나섰다. 이른바 ‘서든데스’(돌연사)의 공포를 ‘딥체인지’(근본적 혁신)의 기회로 전환하겠다는 전략이 올해 들어 가시적 성과로 이어지고 있다는 평가다.
특히 그룹 차원의 역량 결집이 눈에 띈다. SK하이닉스의 차세대 고대역폭메모리(HBM) 기술과 SK텔레콤의 AI 인프라, 각 멤버사가 보유한 산업별 데이터와 서비스 플랫폼을 결합해 ‘엔드 투 엔드’(End-to-End) AI 통합 솔루션 체계를 구축했다. 단순 부품 공급을 넘어 설계·인프라·서비스를 아우르는 ‘SK AI 생태계’를 완성해 가고 있다는 분석이다.
SK하이닉스는 HBM 시장 주도권을 기반으로 차세대 패키징 기술을 적용한 신제품을 선보이며 ‘AI 메모리’ 분야 초격차를 이어가고 있다. SK텔레콤은 ‘AI 컴퍼니’ 전환을 가속하고 ‘글로벌 텔코 AI 얼라이언스’(GTAA)를 통해 수익 모델 다각화에 나섰다.
에너지 분야에서는 ‘운영 효율화’를 통해 체질 개선에 속도를 내고 있다. SK이노베이션은 석유화학 공정 전반에 AI 기반 최적화 모델을 도입해 생산성과 수익성을 동시에 끌어올렸다. 배터리 계열사인 SK온과 SK엔무브는 공동 마케팅과 차세대 냉각 기술 개발 등 협업을 강화하며 시너지를 확대하고 있다.
최태원 SK그룹 회장은 2026년 신년사에서 “성공적인 AI 전환을 위해서는 기존 사업의 단단한 기본기가 필수”라며 “우리가 가장 잘하는 영역에서 AI 기반 솔루션과 새로운 비즈니스 모델을 만들어 차별화된 가치를 키워가자”고 강조했다.
이 같은 혁신은 상생으로 확장되고 있다. SK는 협력사의 AI·탄소중립 대응 역량 강화를 위해 기술 공유 플랫폼과 ESG 컨설팅을 확대하고 있다. 1999년 시작한 ‘희망나눔 캠페인’은 누적 기부액 2600억원을 넘어섰고, ‘SK행복나눔김장’은 사회적기업 제품 구매·유통 구조로 전환해 나눔과 판로 지원을 병행 중이다. SK이노베이션의 ‘1% 행복나눔기금’ 역시 협력사 지원의 대표 사례로 꼽힌다.
윤영희 서울시의원, 초·중·고 학교 조식 지원 대폭 확대 요구
국민의힘 윤영희 서울시의원이 지난 25일 열린 제328회 임시회 본회의 5분 자유발언을 통해 정근식 서울시교육감을 상대로 ‘학교 조식 지원 사업’의 지지부진한 실태를 강하게 비판하며 사업의 대폭 확대를 촉구했다. 윤 의원은 이날 발언에서 18세 미만 자녀가 있는 가구의 맞벌이 비율이 58.5%에 달하고, 학생 10명 중 4명 이상이 아침을 거르는 현실을 지적했다. 또 “이제 아이들의 아침밥은 개별 가정의 문제가 아니라 교육이 함께 책임져야 할 생활 인프라”라며 시대 변화에 맞춘 책임 있는 행정을 주문했다. 특히 윤 의원은 서울시교육청이 2023년 발표 당시 2027년까지 조식 지원 학교를 77개교로 확대하겠다고 대대적으로 홍보했음에도 불구하고, 현재 실제 운영 학교는 단 4곳에 불과하다는 점을 지적했다. 윤 의원은 “이 정도라면 정책이라기보다 허언에 가깝다”며 교육청의 약속 미이행을 강하게 꼬집었다. 또한 윤 의원은 예산 편성 과정의 문제도 제기했다. 교육청은 “신청 학교가 적다”는 이유로 내년도 예산안을 약 1억 7000만원으로 축소해 제출했으나, 윤 의원은 예산결산특별위원회 활동을 통해 실제 신청했던 학교조차 예산 편성 단계에서 배제된 사례를 확인하고
서울시의회 바로가기
최창원 SK수펙스추구협의회 의장은 “불확실성이 클수록 기업 경쟁력은 사회와 얼마나 함께 가느냐에 달려 있다”며 “상생을 기반으로 장기적 경쟁력을 구축하겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
SK그룹이 복합 위기를 전환하려는 전략의 핵심은?