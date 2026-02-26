생성형 AI 광고 ‘웅진스마트올 레인저스’

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
생성형 AI 광고 ‘웅진스마트올 레인저스’

입력 2026-02-26 03:04
수정 2026-02-26 03:04
웅진씽크빅

웅진씽크빅이 생성형 AI로 제작한 ‘웅진스마트올’ 신규 광고를 공개하며 학습 플랫폼 시장 공략에 속도를 낸다.

이번 광고는 ‘웅진스마트올 레인저스’를 콘셉트로 ▲교과 연계 ▲AI 맞춤 ▲독서 ▲오답 관리 등 4대 핵심 기능을 캐릭터화해 직관적으로 전달한다. 특히 지난해 단행한 대규모 개편을 통해 저학년은 게임형, 고학년은 자기주도형으로 UI·UX를 이원화해 학습 효율을 극대화했다. 여기에 6년간 축적된 학습 데이터를 바탕으로 한 실시간 습관 분석 기능과 약점을 집중 보완하는 ‘AI 유형 클리어’ 시스템을 더했다. 최근 도입된 ‘AI 서술형 평가’와 향후 추가될 ‘AI 자동문항생성’ 기능은 업계 최고 수준의 기술력을 보여준다. 누적 회원 20만명을 돌파한 웅진스마트올은 이번 광고를 통해 국내 대표 AI 학습 플랫폼으로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

웅진씽크빅 관계자는 “교과부터 독서, 오답 관리까지 한 번에 해결하고 싶은 학부모들에게 최적의 선택지가 될 것”이라고 밝혔다.

2026-02-26 C7면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
