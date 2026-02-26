마이녹셀, ‘탈모·두피 고민’ 맞춤형 샴푸 3종

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
마이녹셀, ‘탈모·두피 고민’ 맞춤형 샴푸 3종

입력 2026-02-26 03:04
수정 2026-02-26 03:04
현대약품

현대약품의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀이 소비자별 두피 고민을 반영한 맞춤형 제품군으로 시장 공략에 속도를 내고 있다. 이번 라인업은 ‘댄드러프 스칼프 쿨링’, ‘뉴트리션 스칼프 볼륨’, ‘포어 클렌징 스칼프’ 샴푸 3종(사진)으로 구성됐다. 세 제품 모두 현대약품이 독자 개발한 ‘마이녹셀 콤플렉스’를 함유해 탈모 예방과 두피 건강 강화에 초점을 맞췄으며, 비듬과 가려움, 모발 볼륨 저하, 모공 탄력 등 증상에 따른 해결책을 제시하는 것이 특징이다.

제품별로 살펴보면 ‘쿨링 샴푸’는 사과 식초 성분을 함유해 두피 열감과 비듬 완화에 탁월하며, ‘볼륨 샴푸’는 단 1회 사용으로도 24시간 지속되는 뿌리 볼륨 효과와 모발 밀도 개선을 임상으로 확인했다. 딥 클렌징에 특화된 ‘포어 클렌징 샴푸’는 초미세먼지 세정 및 두피 유분 개선 효과가 검증되어 민감한 두피 관리에 효과적이다. 현대약품 관계자는 “독자적인 기술력을 담은 마이녹셀 시리즈를 통해 소비자들이 각자의 두피 상태에 최적화된 전문적인 홈케어를 경험할 수 있을 것”이라고 전했다.

2026-02-26 C7면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
