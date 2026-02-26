국내 업계 최초 ‘순이익 2조 클럽’ 입성

방금 들어온 뉴스

국내 업계 최초 ‘순이익 2조 클럽’ 입성

입력 2026-02-26 02:48
수정 2026-02-26 02:48
한국투자증권

한국투자증권이 국내 증권사 최초로 연간 영업이익과 당기순이익 모두 2조원을 돌파하며 새 지평을 열었다. 이달 11일 공시된 2025년 잠정실적에 따르면, 연결 기준 영업이익 2조 3427억원, 당기순이익 2조 135억원을 기록했다.

이번 성과는 운용·IB·자산관리(WM) 등 전 부문의 고른 성장이 견인했다. 특히 김성환 사장 취임 후 가속화된 체질 개선이 빛을 발했다. WM 부문은 글로벌 파트너십을 통해 금융상품 잔고를 2년 만에 85조원 규모로 키웠고, 운용 부문 수익은 전년 대비 76.3% 증가한 1조 2762억원을 달성했다. 이는 자기자본 11조 1623억원, 자기자본이익률(ROE) 20% 육박이라는 압도적 자본 효율성으로 증명됐다.

국내 1호 발행어음에 이어 최초 종합투자계좌(IMA) 사업자로 지정된 한국투자증권은 명실상부한 초대형 IB의 결실을 맺었다는 평가다. 김성환 사장은 “이익 창출 구조가 한 단계 진화했음을 보여준 결과”라며 “글로벌 IB와 격차를 좁혀 ‘아시아 No.1 증권사’로 도약하겠다”고 밝혔다.

2026-02-26 C5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
