‘마(馬)니아의 전당’ 팝업스토어 오픈

2026-02-26 C5면

한국마사회 말박물관이 유물의 가치를 현대적으로 재해석한 ‘뮤지엄 굿즈’를 선보이는 ‘마(馬)니아의 전당’ 팝업스토어를 운영한다. 이번 행사는 오는 3월 8일까지 매주 토·일요일 렛츠런파크 서울 내 말박물관에서 열린다.이번 팝업은 소장 유물과 전시 콘텐츠를 일상에서 소장하고 싶어 했던 관람객들의 지속적인 요청을 반영해 기획됐다. 판매 상품은 스타 경주마 ‘트리플나인’과 ‘닉스고’를 모델로 한 키링(8천원), 유물 문양을 활용한 디자인 스카프(5만원) 등으로 구성됐다. 특히 국내 최초로 제작된 경주마 키링은 경마 팬들의 소장 가치를 높이기 위해 공을 들였다. 현장에서는 4만원 이상 구매 고객을 대상으로 말 피규어 가챠(뽑기) 이벤트도 진행해 쇼핑의 재미를 더했다.한국마사회 관계자는 “말박물관의 소중한 유물을 일상 소품으로 즐길 수 있도록 기획한 문화 콘텐츠”라며 “앞으로도 말과 경마의 가치를 다채롭게 경험할 수 있는 기회를 확대하겠다”고 밝혔다.