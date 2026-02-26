‘비과세+고수익’ 변액보험, 투심 잡았다

미래에셋생명

2026-02-26 C5면

코스피 5000시대가 열리며 비과세와 수익률을 동시에 잡는 변액보험이 재테크 시장의 핵심으로 떠올랐다. 미래에셋생명은 지난해 10월 기준 변액보험 초회보험료 8936억원, 누적 수입보험료 2조 400억원을 기록하며 업계 1위를 수성했다.특히 10년 이상 유지 시 월납 150만원, 일시납 1억원 한도 내에서 보험차익 비과세 혜택이 적용돼, 주식시장 상승기에 세금 부담을 줄이려는 자산가들의 자금이 몰리고 있다. 수익률 성과도 압도적이다. 주력 펀드인 ‘글로벌 MVP 60’은 지난 3일 기준 누적 수익률 125.2%, ‘글로벌 MVP 주식형’은 166.4%에 달하는 고수익을 기록했다.직접 투자 시 발생하는 15.4%의 이자·배당소득세나 해외 주식 양도세(22%)와 달리, 변액보험은 고수익일수록 절세 효과가 극대화된다. 미래에셋생명 관계자는 “변동성이 큰 시장일수록 전문가의 자산 배분 역량이 집약된 글로벌 우량 자산 투자를 통해 안정적인 은퇴 자금을 준비하는 전략이 필요하다”고 조언했다.