S90·XC90 하반기 판매량 최대 95% 폭증

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
S90·XC90 하반기 판매량 최대 95% 폭증

입력 2026-02-26 02:45
수정 2026-02-26 02:45
볼보코리아

이미지 확대


볼보자동차코리아의 플래그십 라인업인 S90과 XC90(사진)이 시장에서 무서운 기세를 보여주고 있다. 2025년 하반기 기준, 상반기 대비 S90은 57.5%, XC90은 95.5%라는 경이적인 판매 증가율을 기록하며 브랜드 성장을 견인 중이다.

S90은 동급 최고 수준의 거주성과 더불어 B5 울트라 트림까지 후륜 에어 서스펜션을 기본 적용해 승차감을 대폭 끌어올렸다. XC90 역시 새로운 외관 디테일과 차세대 ‘Volvo Car UX’를 탑재해 플래그십 SUV의 존재감을 굳혔다. 특히 네이버 ‘웨일‘ 브라우저와 티맵(TMAP) 서비스 등 한국 전용 디지털 경쟁력을 갖춰 차량을 확장된 생활 공간으로 진화시켰다는 평가다.

사후 관리도 업계 최고 수준이다. 5년/10만km 보증 서비스는 물론 15년 무상 무선 업데이트(OTA), 5년 무상 5G 디지털 패키지 등을 기본 제공하며 고객 만족도를 극대화하고 있다. 볼보코리아 관계자는 “강화된 상품성과 서비스가 실제 구매로 이어진 결과”라고 분석했다.

2026-02-26 C5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
