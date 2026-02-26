“5년 연속 중대재해 제로”… 스마트 안전 강화

대방건설

2026-02-26

대방건설이 2026년을 맞아 자율 안전문화 정착과 스마트 안전보건관리체계 강화를 골자로 한 새 경영방침을 발표했다. 올해 목표를 ‘5년 연속 중대산업재해 제로(Zero)’로 설정하고, 현장이 스스로 위험요인을 개선하는 실질적 작동에 중점을 둔다는 계획이다.구체적으로는 소규모 현장 등 안전 취약 구간의 위험요인을 체계적으로 제거하고, 매월 사내 지침을 최신화하는 선제적 대응 체계를 구축한다. 특히 현장 의견을 수렴해 스마트 안전보건 기술을 단계적으로 개선함으로써 디지털 기술의 실효성을 높일 방침이다.상생 협력도 강화한다. 대방건설은 지난달 28일 마곡동 사옥에서 협력사 대표들을 대상으로 안전보건 교육을 진행하고 서원토건, 신해전기건설, 대승이엔지를 우수 협력사로 선정해 감사패를 수여했다(사진). 대방건설 관계자는 “협력사와 함께 더욱 안전하고 신뢰받는 건설 현장을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.