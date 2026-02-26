‘아토베리어365 크림’ 누적 판매 1000만개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘아토베리어365 크림’ 누적 판매 1000만개

입력 2026-02-26 02:40
수정 2026-02-26 02:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
에스트라 캠페인 ‘진심은 피부로 느낀다’편. 아모레퍼시픽 제공
에스트라 캠페인 ‘진심은 피부로 느낀다’편.
아모레퍼시픽 제공


아모레퍼시픽은 정통 더마 브랜드 에스트라(AESTURA)의 대표 제품 ‘아토베리어365 크림’이 누적 판매량 1000만개를 돌파했다고 25일 밝혔다.

에스트라는 1982년 태평양제약에서 출발해 더마 코스메틱 개념이 대중화되기 이전부터 민감 피부를 위한 장벽 보습 연구를 이어오며 전문성을 쌓아온 브랜드다. 이런 연구 성과를 기반으로 개발된 아토베리어365 크림은 브랜드 철학과 기술력을 집약한 핵심 제품이란 게 아모레퍼시픽의 설명이다.

특히 에스트라는 2018년 올리브영 입점 이후 소비자들 사이에서 입소문을 타며 빠르게 성장했다. 이후 올리브영 어워즈 크림 부문 1위를 차지했고, 지난달 누적 판매량 1000만개를 돌파했다.

아모레퍼시픽에 따르면 해당 제품은 1회 사용만으로 사용 전보다 두 배 이상의 보습 효과를 제공하고, 손상된 피부 장벽 개선에 도움을 주며 최대 120시간 보습 지속 효과를 보인다. 또한 저자극 포뮬러를 적용해 사계절 부담 없이 사용할 수 있어 남녀노소 누구나 사용할 수 있는 데일리 보습 제품으로 인기를 끌고 있다.

에스트라는 이번 성과를 기념해 신규 TV 광고 캠페인을 선보인다. ‘진심은 피부로 느낀다’는 메시지를 중심으로 소비자 피부 고민에 귀 기울여온 브랜드 철학을 스토리텔링 형식의 영상 두 편에 담았다. ﻿
2026-02-26 C4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
에스트라가 더마 코스메틱 연구를 시작한 연도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로