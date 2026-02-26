외국인 매출 비중 25%… K백화점 통했다

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
외국인 매출 비중 25%… K백화점 통했다

입력 2026-02-26 02:39
수정 2026-02-26 02:39
롯데백화점 본점에서 쇼핑 중인 외국인 방문객들﻿. 롯데백화점 제공
롯데백화점 본점에서 쇼핑 중인 외국인 방문객들﻿.
롯데백화점 제공


롯데백화점 본점이 외국인 방문객을 대상으로 한 ﻿마케팅과 편의 서비스를 강화하며 글로벌 고객 잡기에 속도를 내고 있다.

25일 롯데백화점에 따르면 지난해 본점의 외국인 방문객 매출은 전년 대비 40% 증가했다. 최근 3년간 외국인 매출은 연평균 35% 성장세를 이어왔으며, 전체 매출에서 외국인이 차지하는 비중도 약 25%까지 확대됐다.

이 같은 흐름에 맞춰 본점은 지난해 12월 외국인 전용 ‘롯데 투어리스트 멤버십 카드’를 선보였다. 오프라인 방문객을 대상으로 한 이 카드는 여권 스캔과 이메일 인증만으로 간편하게 가입할 수 있는 점 등이 호응을 얻으며 출시 두 달 만에 발급 건수가 2만 5000건을 넘어섰다.

해당 카드는 쇼핑 혜택과 교통카드 기능을 결합했다. 본점 5% 할인과 함께 롯데면세점·세븐일레븐 10%, 롯데마트 7% 할인 혜택을 제공하며, 엘포인트 적립과 사용이 가능하다. 카드 디자인은 롯데월드타워와 남산, 경복궁을 자개 패턴으로 표현했다.

이와 함께 K콘텐츠를 활용한 매장 환경을 조성했다. 2022년 K뷰티관을 선보인 데 이어 앤더슨벨, 렉토 등 글로벌시장에서 주목받는 K패션 브랜드를 잇달아 입점시켰다. 특히 지난해 문을 연 K패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’는 구매자의 약 70%가 외국인일 정도로 해외 방문객들에게 높은 관심을 끌고 있다.﻿
2026-02-26 C4면
2026-02-26 C4면
