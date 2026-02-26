포장 기준 체계화한 ‘패키징플레이북’ 발간

이미지 확대 이마트 ‘패키징플레이북_종합제품편’ 표지.

이마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 이마트 ‘패키징플레이북_종합제품편’ 표지.

이마트 제공

2026-02-26 C2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 유통업계가 친환경 포장 전환에 속도를 내는 가운데 이마트가 지속가능한 상품 포장 기준을 체계화한 가이드라인을 연이어 선보이고 있다.이마트는 지난해 ‘패키징플레이북_단위제품편’을 발간한 데 이어 최근 복수의 제품을 묶어 판매하는 상품을 대상으로 한 ‘패키징플레이북_종합제품편’을 추가로 공개했다고 25일 밝혔다.패키징 플레이북은 상품 포장재의 환경적 지속가능성을 기업이 스스로 점검하고 개선할 수 있도록 돕는 지침서로, 포장 구조와 소재, 재활용 가능성 등을 체계적으로 평가할 수 있도록 설계됐다.이번 종합제품편은 최소 판매 단위 상품이 두 개 이상 결합한 제품을 대상으로 하며, 기존 단위제품 평가 체계로는 반영하기 어려웠던 복합 포장 구조를 평가할 수 있도록 기준을 세분화했다. 포장 공간 비율과 포장 횟수 등 법적 준수 요소를 비롯해 감량 수준, 재활용성 등 4대 핵심 지표와 감량 노력도 및 단위제품 평가 결과 등 가점 항목을 함께 반영해 종합적인 평가가 가능하도록 구성했다.이마트 관계자는 “패키징 플레이북은 친환경 포장을 ﻿기본 기준으로 정착하기 위한 실천 가이드”라며 “﻿환경 부담을 줄이고 소비자가 신뢰할 수 있는 지속가능 소비 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.