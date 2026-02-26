K쇼핑 랜드마크로 우뚝… 외국인 매출↑

이미지 확대 서울 중구 신세계백화점 본점 전경.

신세계백화점 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 신세계백화점 본점 전경.

신세계백화점 제공

2026-02-26 C2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신세계백화점이 한국을 찾는 외국인 관광객 사이에서 ‘K쇼핑 랜드마크’로 떠오르고 있다.신세계백화점은 지난달 외국인 매출이 900억원을 넘어서며 월 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 25일 밝혔다. 지난해 외국인 연간 매출이 2023년보다 3.5배 늘어난 6000억원대 중반을 기록한 데 이어 올해도 시작부터 성장세를 이어가고 있다는 설명이다.외국인 매출 증가는 본점, 강남점, 부산 센텀시티점 등 주요 점포를 중심으로 추진해 온 ‘랜드마크 전략’이 주효했다는 분석이다. 명동 본점은 신세계스퀘어를 중심으로 K컬처 콘텐츠와 함께 에르메스, 루이비통, 샤넬 등 글로벌 하이엔드 브랜드 매장을 대거 집결하며 외국인 매출이 전년 대비 두 배 가까이 늘었다. 강남점 역시 글로벌 명품 브랜드와 국내 최대 규모 식품관을 앞세워 ‘K푸드 성지’로 주목받으며 외국인 매출이 50% 이상 증가했다. 세계 최대 규모 백화점으로 알려진 센텀시티점도 다양한 콘텐츠를 내세워 외국인 매출이 135% 늘었다.120여개국 22만명이 가입한 글로벌 멤버십 역시 성장의 한 축으로 꼽힌다. 지난해 외국인 VIP 고객 수는 전년 대비 두 배 늘었고, 최상위 등급 고객 매출도 같은 기간 배 이상 증가했다.신세계백화점은 올해 ﻿할인·캐시백 행사를 강화해 외국인 고객 유치에 속도를 낸다는 계획이다.