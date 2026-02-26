소형 SAR 위성으로 우주 감시 판도 바꾼다

이미지 확대 ‘ADEX 2025’에서 선보인 한화시스템 ‘VLEO UHR SAR’ 위성 모형.

한화그룹이 위성 개발부터 발사, 지상국 운용, 위성 활용 서비스까지 전 과정을 아우르는 우주 종합 솔루션 체계 구축에 속도를 내고 있다. 그 선봉에는 한화시스템의 소형 SAR(합성개구레이더) 위성이 있다.25일 업계에 따르면 한화시스템은 현재 0.15m(15㎝)급 해상도를 가진 초고해상도(UHR) 소형 SAR 위성을 개발 중이다. 이는 가로세로 15㎝ 물체를 한 점(1픽셀)으로 인식할 수 있는 수준으로, 우주 상공에서 지상의 자동차 종류는 물론 전략 자산의 세부 움직임까지 낱낱이 파악할 수 있는 ‘글로벌 톱티어’ 기술이다.앞서 한화시스템은 2023년 국내 최초 1m급 소형 SAR 위성 발사에 성공한 이후 기술력을 끌어올렸다. 올해 연내에는 0.25m급 해상도의 소형 SAR 위성 발사를 앞두고 있다. 한화시스템의 소형 SAR 위성은 본체와 탑재체, 태양전지판을 일체화한 설계로 무게를 줄이고 발사 효율을 높였다.지난해 11월엔 군 정찰위성인 ‘425 위성’의 마지막 5호기가 성공적으로 궤도에 올랐다. 한화시스템은 2호기부터 5호기까지 핵심 장비인 ‘SAR 탑재체’를 안정적으로 공급하며 대한민국이 독자적인 정찰위성 운용국으로 도약하는 데 결정적 역할을 했다. 이로써 우리 군은 기상 조건과 관계없이 한반도 주변을 24시간 감시할 수 있는 ‘한국형 킬체인’의 핵심 눈을 갖게 됐다.