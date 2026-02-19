롯데웰푸드, ‘카카오 심장’ 양산공장 본격 가동… 생산성 150%↑

롯데웰푸드, ‘카카오 심장’ 양산공장 본격 가동… 생산성 150%↑

입력 2026-02-19 08:32
수정 2026-02-19 08:32
국내 초콜릿 1위 롯데웰푸드가 경남 양산공장의 카카오매스 생산라인(BTC라인) 신규 설비를 본격 가동했다. 약 150억원을 투입한 이번 설비 고도화로 공정 수는 25% 줄었으며, 시간당 생산능력(CAPA)은 1톤에서 2.5톤으로 150% 대폭 늘었다.

양산공장 BTC라인은 국내 대기업 중 유일하게 원두를 직접 가공해 카카오매스를 생산하는 곳이다. 수입산 고체 매스를 녹여 쓰는 경쟁사와 달리, 롯데웰푸드는 1995년부터 원두를 직접 볶는 ‘빈투바(Bean to Bar)’ 공정을 고수하며 액상 카카오매스를 사용한다.

이 공정은 카카오 특유의 향미 손실을 최소화해 부드러운 식감과 깊은 풍미를 구현한다. 생산된 고품질 원료는 가나, 빼빼로, 몽쉘 등 롯데웰푸드 전 제품에 사용된다.

롯데웰푸드 관계자는 “양산공장은 초콜릿 제품의 심장과 같은 곳”이라며 “차별화된 원료 경쟁력으로 대한민국 초콜릿의 기준을 높이겠다”고 밝혔다.

위로