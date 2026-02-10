락앤락, 어린이용 물병 ‘스쿨핏 스위치캡 미니 보틀’ 출시

이미지 확대
락앤락이 신학기를 맞아 어린이용 물병 신제품 ‘스쿨핏 스위치캡 미니 보틀’을 출시했다고 10일 밝혔다. 어린이 책가방에 간편하게 넣어 휴대할 수 있도록 설계된 제품으로, 등원·등교는 물론 야외 활동에서도 활용도를 높였다는 설명이다.
이번 제품은 락앤락의 ‘스쿨핏 스위치캡’ 시리즈 라인업을 확장한 것으로, 동일 라인 내 텀블러와 물병 간 뚜껑을 서로 교체해 사용할 수 있다. 사용자 취향에 맞게 다양한 조합이 가능하다.
용량은 310㎖로 어린아이도 부담 없이 들고 다닐 수 있는 크기다. 한 번에 마시기 적당한 양을 담을 수 있어 음료를 남기지 않고 섭취할 수 있도록 했다. 또한 음용구와 본체에는 젖병 소재로 사용되는 BPA FREE 트라이탄을 적용해 안전성을 높였다.
모든 부속품은 식기세척기 사용이 가능하며, 뚜껑은 분리 세척 구조를 적용해 음용구 내부까지 위생적으로 관리할 수 있다. 패킹을 일체형으로 설계해 부속품 분실 우려도 줄였다.
또한 원터치 버튼과 이중 잠금 구조를 적용해 어린이도 한 손으로 쉽게 열 수 있으며, 이동 중 음료가 새는 것을 방지하도록 설계됐다. 실리콘 커버와 스트랩 등 별도 구성품을 추가하면 휴대성과 사용 편의성을 더욱 높일 수 있다.
