락앤락, 어린이용 물병 ‘스쿨핏 스위치캡 미니 보틀’ 출시

입력 2026-02-10 11:17
수정 2026-02-10 11:17
락앤락 ‘스쿨핏 스위치캡 미니 보틀’. 락앤락 제공
락앤락 ‘스쿨핏 스위치캡 미니 보틀’. 락앤락 제공


락앤락이 신학기를 맞아 어린이용 물병 신제품 ‘스쿨핏 스위치캡 미니 보틀’을 출시했다고 10일 밝혔다. 어린이 책가방에 간편하게 넣어 휴대할 수 있도록 설계된 제품으로, 등원·등교는 물론 야외 활동에서도 활용도를 높였다는 설명이다.

이번 제품은 락앤락의 ‘스쿨핏 스위치캡’ 시리즈 라인업을 확장한 것으로, 동일 라인 내 텀블러와 물병 간 뚜껑을 서로 교체해 사용할 수 있다. 사용자 취향에 맞게 다양한 조합이 가능하다.

용량은 310㎖로 어린아이도 부담 없이 들고 다닐 수 있는 크기다. 한 번에 마시기 적당한 양을 담을 수 있어 음료를 남기지 않고 섭취할 수 있도록 했다. 또한 음용구와 본체에는 젖병 소재로 사용되는 BPA FREE 트라이탄을 적용해 안전성을 높였다.

모든 부속품은 식기세척기 사용이 가능하며, 뚜껑은 분리 세척 구조를 적용해 음용구 내부까지 위생적으로 관리할 수 있다. 패킹을 일체형으로 설계해 부속품 분실 우려도 줄였다.

또한 원터치 버튼과 이중 잠금 구조를 적용해 어린이도 한 손으로 쉽게 열 수 있으며, 이동 중 음료가 새는 것을 방지하도록 설계됐다. 실리콘 커버와 스트랩 등 별도 구성품을 추가하면 휴대성과 사용 편의성을 더욱 높일 수 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
