현대약품, 탈모·두피 고민 맞춤형 ‘마이녹셀’ 샴푸 3종

현대약품의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀이 탈모 관리와 두피 건강을 동시에 겨냥한 맞춤형 제품군으로 소비자 공략에 나서고 있다.대표 제품은 ‘댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸’, ‘뉴트리션 스칼프 볼륨 샴푸’, ‘포어 클렌징 스칼프 샴푸’ 등 3종으로, 비듬과 각질, 모발 볼륨, 두피 모공 관리 등 소비자들의 다양한 두피 고민을 반영해 개발됐다.세 제품 모두 현대약품이 독자 개발한 ‘마이녹셀 콤플렉스’를 공통으로 함유해 두피 건강 강화와 탈모 예방 관리에 도움을 줄 수 있다. 여기에 제품별 특화 성분을 더해 기능성을 차별화했다.먼저 댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸는 비듬과 가려움, 두피 열감을 완화하는 쿨링 제품으로, 임상을 통해 두피 온도 감소 효과가 확인됐다는 게 현대약품의 설명이다. 사과 식초와 레몬 등 성분이 각질과 피지 관리에 도움을 주며, 비듬 완화 성분과 소취 기능 성분도 함께 포함됐다.뉴트리션 스칼프 볼륨 샴푸는 약해진 두피와 힘없는 모발에 영양과 볼륨을 동시에 제공하는 제품이다. 한 번의 사용만으로도 24시간 지속되는 뿌리 볼륨 효과를 기대할 수 있으며, 모발 속 밀도 개선과 두피 수분 손실 감소 등 임상 결과도 확보했다고 한다. 저자극 테스트를 마쳐 민감한 두피에도 사용할 수 있다.포어 클렌징 스칼프 샴푸는 두피 모공 딥 클렌징에 초점을 맞춘 제품으로, 마이녹셀 V콤플렉스를 고함량으로 함유했다. 두피 유분, 각질, 붉은기 개선과 초미세먼지 세정 효과 등을 기대할 수 있으며 가려움 완화와 보습 효과도 검증받았다는 설명이다.