락앤락, 전자레인지 사용에 최적화한 ‘프레시 바로한끼 밥·국용기’ 출시

락앤락, 전자레인지 사용에 최적화한 ‘프레시 바로한끼 밥·국용기’ 출시

입력 2026-01-30 10:49
수정 2026-01-30 10:49
락앤락 ‘프레시 바로한끼 밥·국용기’. 락앤락 제공
락앤락 ‘프레시 바로한끼 밥·국용기’. 락앤락 제공


락앤락은 전자레인지 사용에 최적화한 ‘프레시 바로한끼 밥·국용기’를 다음달 2일 선보인다고 30일 밝혔다.

락앤락 관계자는 “1인 가구와 맞벌이 가구 증가로 간편한 조리·보관 용기에 대한 수요가 늘고 있다는 점에 주목해 기존 ‘바로한끼 밥 용기’를 출시해 호응을 얻었다”면서 “이번에는 국 전용 용기를 추가하며 라인업을 확대한 리뉴얼 제품을 내놨다”고 설명했다.

신제품은 밥용기 250㎖, 355㎖와 국용기 600㎖ 등 총 3가지 용량으로 구성됐다. 한 끼 분량의 밥과 국을 간편하게 준비할 수 있도록 설계됐다.

특히 전자레인지 사용에 적합한 도자기와 내열유리 두 가지 타입으로 출시돼 용기 몸체는 물론 뚜껑까지 안심하고 사용할 수 있다. 냉동 보관이 가능해 조리·보관·해동을 한 번에 이어갈 수 있으며, 유리 용기는 오븐 사용도 가능하다.

뚜껑에는 실리콘 소재 손잡이를 적용해 전자레인지 조리 후에도 안전하게 사용할 수 있다. 또 스팀홀 구조를 통해 밥의 수분을 유지함으로써 갓 지은 밥과 같은 식감을 느낄 수 있다.
