마운틴TV ‘침묵의 숲’, 극장판 제작 확정… “압도적 화질로 재탄생”

이미지 확대 ‘침묵의 숲’ 제작 현장. 제작진이 숲 소리를 담기 위해 생물음향 녹음 장비를 설치하고 있다. 마운틴TV 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘침묵의 숲’ 제작 현장. 제작진이 숲 소리를 담기 위해 생물음향 녹음 장비를 설치하고 있다. 마운틴TV 제공

이미지 확대 ‘침묵의 숲’ 본편 영상화면 갈무리. 유리방음벽 충돌로 안구에 손상을 입은 솔부엉이 모습. 닫기 이미지 확대 보기 ‘침묵의 숲’ 본편 영상화면 갈무리. 유리방음벽 충돌로 안구에 손상을 입은 솔부엉이 모습.

마운틴TV가 생물다양성 위기를 다룬 UHD 다큐멘터리 ‘침묵의 숲’의 극장판을 제작한다고 13일 밝혔다.지난해 12월 27일 방송된 침묵의 숲은 ‘소리’를 통해 환경 문제를 조명한 독창적인 기획과 배우 유지태의 호소력 짙은 내레이션으로 호평을 받았다. 방송 이후 시청 후기 이벤트에만 1000여명이 참여했으며, “자연에 대한 책임을 통찰하게 된 시간”, “오케스트라 같은 숲의 소리가 인상적”이라는 찬사가 이어졌다.특히 사계절 숲의 소리를 하나의 오케스트라에 비유해 구성하고, 악기의 울림이 숲과 생물의 소리와 조화를 이루도록 설계한 연출에 대해 인상 깊었다는 반응이 주를 이뤘다.이런 성원에 힘입어 제작되는 극장판은 ‘돌비 비전(Dolby Vision) HDR’ 기술을 적용해 리마스터링된다. 일반 영상보다 풍부한 색감과 밝기를 구현해 국내외 30여곳에서 촬영된 대자연의 생동감을 스크린에 고스란히 담아낼 예정이다. 제작진은 “더 많은 이가 자연의 소리에 귀 기울이는 계기가 되길 바란다”고 전했다.2025년 한국방송통신전파진흥원(KCA)의 방송 프로그램 제작지원작으로 선정된 침묵의 숲은 생물다양성 감소 문제를 새로운 시각으로 조명하며, 환경 다큐멘터리의 역할과 가능성을 다시 한번 환기시켰다는 평가를 받고 있다. 약 2년에 걸친 제작 기간 국내외 30여곳에서 로케이션 촬영을 진행했으며, 20여명의 학계 및 현장 전문가들이 참여했다.