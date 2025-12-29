락앤락, 친환경 대학생 서포터즈 ‘그린메이트 25기’ 수료식 성료

방금 들어온 뉴스

락앤락, 친환경 대학생 서포터즈 ‘그린메이트 25기’ 수료식 성료

입력 2025-12-29 11:06
수정 2025-12-29 11:10
그린메이트 25기 수료식. 락앤락 제공
그린메이트 25기 수료식. 락앤락 제공


락앤락이 친환경 대학생 서포터즈 ‘그린메이트 25기’ 수료식을 성료했다고 29일 밝혔다.

2013년 창단된 그린메이트는 12년간 440여명의 수료생을 배출한 락앤락의 대표적인 친환경 대외활동이다. 이번 25기는 지난 9월부터 ‘용기내 챌린지’, ‘한강 플로깅’ 등 온오프라인 미션을 통해 200여 개의 환경 콘텐츠를 제작하며 자원순환 문화를 알렸다.

이날 수료식에서는 ‘텀블모닝’ 캠페인을 펼친 ‘락앤로드팀’이 최우수팀으로, 고은채 전남대 학생이 최우수 활동자로 뽑혔다. 고 학생은 “3개월간 다회용품 사용의 중요성을 깊이 고민할 수 있어 뜻깊었다”고 소감을 전했다. 그린메이트 26기는 내년 2월 모집한다.

