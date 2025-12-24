삼성, AI·SW 역량 갖춘 인재 양성… 청년·기업의 내일 연다

이미지 확대 SSAFY 서울캠퍼스에서 열린 SSAFY 14기 입학식에서 교육생과 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 삼성 제공 닫기 이미지 확대 보기 SSAFY 서울캠퍼스에서 열린 SSAFY 14기 입학식에서 교육생과 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 삼성 제공

이미지 확대 2025 삼성드림클래스 여름캠프 단체 사진. 삼성 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025 삼성드림클래스 여름캠프 단체 사진. 삼성 제공

이미지 확대 삼성전자가 지난 1월 7일부터 10일까지 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2025’에 C랩이 육성한 사내 벤처와 외부 스타트업들의 혁신 기술들을 선보였다. 삼성 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자가 지난 1월 7일부터 10일까지 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2025’에 C랩이 육성한 사내 벤처와 외부 스타트업들의 혁신 기술들을 선보였다. 삼성 제공

삼성의 사회공헌(CSR) 철학인 ‘함께가요 미래로! Enabling People’이 대한민국 청년과 중소기업을 잇는 ‘상생 생태계’로 진화하고 있다. 기술 인재 양성부터 자립 준비 청년의 홀로서기, 중소기업의 디지털 전환까지 아우르는 삼성의 행보가 우리 사회의 미래 경쟁력을 높이는 핵심 동력으로 주목받고 있다.지난 7월 29일 삼성의 대표적 SW 인재 양성 프로그램인 ‘삼성청년SW·AI아카데미’(SSAFY) 14기 입학식이 전국 5개 캠퍼스에서 열렸다. 이번 14기부터는 시대적 흐름에 맞춰 프로그램 명칭에 ‘AI’를 공식 추가하고 커리큘럼을 전면 개편했다.교육 시간은 기존 1600시간에서 1725시간으로 늘어났으며, 전체 교육의 약 60%를 AI 관련 과정으로 채웠다. 특히 올해부터는 마이스터고 졸업생까지 문호를 넓혀 ‘균등한 교육 기회’ 제공이라는 사회적 가치를 실현했다. SSAFY는 현재까지 1만명 이상의 수료생을 배출했으며, 취업률 85%라는 기록을 통해 국내 IT 생태계의 ‘인재 화수분’ 역할을 톡톡히 하고 있다.삼성 CSR의 힘은 ‘선순환’에 있다. 최근 열린 ‘2025 삼성드림클래스 여름캠프’에서는 과거 멘티로 참여했던 청년들이 대학생·사회인 멘토로 돌아와 후배들을 이끄는 장면이 연출됐다. 12년 전 중학생 멘티였던 신지민씨가 간호사가 돼 다시 캠프 현장을 찾아 강연자로 선 사례가 대표적이다.이런 흐름은 SSAFY 동문회 ‘싸피니티’(SSAFYnity)에서도 이어진다. 수료생 4000여명은 자발적으로 후배들을 위해 금전적 기부와 취업 멘토링(재능 기부)에 나서고 있다.자립준비청년들을 위한 ‘삼성희망디딤돌’도 지원 범위를 확장했다. 전국 15곳에 운영 중인 센터는 주거 공간 제공을 넘어 ‘희망디딤돌 2.0’을 통해 실질적인 취업 교육에 집중하고 있다.전자·IT 제조, 중장비 운전, 애견 미용 등 9개 직무 교육 과정을 통해 수료생 중 절반에 가까운(47.3%) 인원이 이미 취업에 성공했다. 삼성은 내년부터 전 관계사 임직원이 참여하는 재능기부 멘토링을 도입해 자립준비청년들의 사회 안착을 더욱 정교하게 도울 예정이다.삼성의 상생은 기업 생태계 전반으로 뻗어 있다. 최근 금융권과 손잡고 조성한 1조원 규모의 ‘협력회사 ESG 펀드’는 자금난을 겪는 중소기업들이 무이자로 ESG 투자를 진행할 수 있도록 돕는다.또한 10주년을 맞이한 ‘스마트공장’ 지원사업은 ‘바다의 반도체’라 불리는 김 가공 공장 등 중소기업 현장에 삼성의 제조 노하우를 전수하며 K푸드의 글로벌 경쟁력을 끌어올리고 있다. ‘C랩 아웃사이드’를 통해서는 혁신 스타트업을 발굴해 CES 무대 진출과 삼성전자와의 사업 협력 기회를 제공하며 창업 생태계 활성화에도 앞장서고 있다.삼성전자 관계자는 “불확실한 경영 환경 속에서도 공급망 전체의 지속 가능한 성장을 위해 대기업과 중소기업이 함께 노력해야 한다”며 “청년들이 꿈을 이루고 기업들이 동반 성장할 수 있도록 자금과 기술, 인력 양성 등 다각적인 지원을 지속할 것”이라고 밝혔다.