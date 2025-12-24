5년 계약 유지 시 보너스 주는 ‘푸본현대 연금보험 스피드’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

5년 계약 유지 시 보너스 주는 ‘푸본현대 연금보험 스피드’

입력 2025-12-24 08:20
수정 2025-12-24 08:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
가입자가 직접 노후를 설계하고 스마트폰으로 간편하게 가입할 수 있는 ‘푸본현대 연금보험 스피드(무)’. 푸본현대생명 제공
가입자가 직접 노후를 설계하고 스마트폰으로 간편하게 가입할 수 있는 ‘푸본현대 연금보험 스피드(무)’. 푸본현대생명 제공


푸본현대생명은 가입자가 직접 노후를 설계하고 스마트폰으로 간편하게 가입할 수 있는 모바일 전용 연금보험 ‘푸본현대 연금보험 스피드(무)’를 판매하고 있다.

이 상품은 보험료 납입 기간을 짧게 설정하고, 계약을 오래 유지할수록 ‘장기유지보너스’가 추가 적립돼 더 많은 연금 재원을 마련할 수 있다. 가입자의 자금 운용 목적에 따라 ‘연금액강화형’과 ‘일반연금형’ 중 선택할 수 있다.

연금액강화형은 수익성에 집중했다. 가입 후 5년이 지난 시점에 장기유지보너스를 지급하며, 보너스 발생 이후에는 필요에 따라 중도 인출이나 추가 납입이 가능하다.

일반연금형은 자금 유동성에 무게를 뒀다. 가입 후 한 달만 지나도 수수료 없이 연 12회 중도 인출이 가능해 급전이 필요한 경우 유용하다. 추가 납입 기능을 활용하면 여유 자금을 효율적으로 굴릴 수 있다.

가입 편의성도 높였다. 보험료 납입 기간을 3년 또는 5년 중 선택할 수 있으며, 가입 연령은 만 19세부터 최고 64세까지다. 월 납입 보험료는 가입자 나이에 따라 10만원(60세 이상은 20만원)부터 50만원까지 1000원 단위로 설정할 수 있다.

수익률 측면에서도 강점을 갖췄다. 공시이율형 상품으로서 금리 변동 리스크를 고려해 5년 시점의 최저보증이율을 제시한다. 예컨대 40세 남성이 연금액강화형으로 월 20만원씩 3년간 납입할 경우 5년 시점의 환급률은 최저보증이율 적용 시에도 113.5% 수준에 달한다.

연금 수령은 45세부터 최고 90세까지 선택할 수 있으며, 10년 이상 계약 유지 시 이자소득세 비과세 혜택도 누릴 수 있다.
서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
푸본현대 연금보험 스피드의 두 가지 유형은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로