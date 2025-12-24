HS효성, 임직원 가족과 ‘호두까기인형’ 관람… “연말 소통 가치 더해”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

HS효성, 임직원 가족과 ‘호두까기인형’ 관람… “연말 소통 가치 더해”

입력 2025-12-24 08:14
수정 2025-12-24 08:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
HS효성 호두까기인형 임직원 초청 포스터. HS효성 제공
HS효성 호두까기인형 임직원 초청 포스터. HS효성 제공


HS효성이 연말을 맞아 임직원과 가족들에게 특별한 문화적 감동을 선사했다.

HS효성은 사내 문화 예술 프로그램인 ‘컬처 투게더 시리즈’의 일환으로 국립발레단의 ‘호두까기인형’ 공연에 임직원과 가족 60명을 초청했다고 24일 밝혔다.

올해로 4회째를 맞은 컬처 투게더 시리즈는 지난 7월 HS효성 그룹 출범 이후 조현상 부회장의 제안으로 시작된 대표적인 사내 소통 프로그램이다. 임직원들에게 폭넓은 문화 향유의 기회를 제공함으로써 창의적인 조직문화를 조성하고, 구성원 간의 유대감을 강화하겠다는 취지다.

HS효성은 올해 세계적인 록밴드 ‘콜드플레이’의 내한공연을 시작으로 ▲디즈니 100주년 전시회 ▲싸이 흠뻑쇼 등 장르를 넘나드는 프로그램을 기획해 왔다. 이번 호두까기인형 공연까지 포함해 총 300여명의 임직원이 문화적 가치를 공유했다.

이날 현장을 찾은 한 임직원은 “가족과 함께 수준 높은 발레 공연을 관람하며 잊지 못할 연말 추억을 만들었다”면서 “회사가 마련한 다양한 문화 프로그램을 통해 소속감과 자부심을 느낀다”고 소감을 전했다.
서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
컬처 투게더 시리즈는 언제 시작되었는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로