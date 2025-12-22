해상풍력 검사 획기적 단축… 전기안전공사, 전담팀 발족

방금 들어온 뉴스

해상풍력 검사 획기적 단축… 전기안전공사, 전담팀 발족

박영주 기자
입력 2025-12-22 16:27
수정 2025-12-22 16:27
전북 완주군 한국전기안전공사에서 진행된 풍력발전검사발대식에서 남화영 사장(왼쪽 아홉번째)과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국전기안전공사 제공
전북 완주군 한국전기안전공사에서 진행된 풍력발전검사발대식에서 남화영 사장(왼쪽 아홉번째)과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국전기안전공사 제공


한국전기안전공사가 해상풍력발전설비의 검사 기간을 획기적으로 줄이기 위해 전담 조직을 꾸리고 본격적인 운영에 들어갔다.

공사는 22일 전북 완주군 본사에서 ‘풍력발전검사팀 발대식’을 개최했다고 밝혔다. 총 44명으로 구성된 전담팀은 최근 해상풍력 설비 급증으로 발생한 검사 병목현상을 해소하고, 정부의 에너지대전환 정책을 뒷받침할 안전 시스템을 구축할 계획이다.

그간 해상풍력 검사는 바다 위 기상 여건에 따라 지연되는 경우가 잦았다. 기존 방식으로는 기초구조물부터 완성검사까지 129개 항목을 모두 해상에서 진행해 최소 2개월 이상의 기간이 소요됐다.

이에 공사는 검사 프로세스를 전면 개편했다. 발전설비를 육상에서 조립하는 동안 79개 항목을 미리 검사하고, 해상에서는 기초구조물 등 필수 항목 6개만 점검하는 방식이다. 수전 및 완성검사도 육상 원격제어실에서 진행하도록 해 효율성을 높였다.

이번 개편으로 기존 2개월 넘게 걸리던 검사 기간은 일주일 이내로 대폭 단축될 전망이다. 아울러 설계 단계부터 전담자를 지정하는 ‘원스톱 서비스’를 통해 사업자가 원하는 날짜에 즉시 검사가 가능하도록 했다.



남화영 사장은 “해상 검사 비중을 전체의 5% 수준으로 낮춰 검사 시간을 획기적으로 줄였다”며 “안정적인 에너지 공급과 재생에너지 확대에 공사가 핵심적인 역할을 수행하겠다”고 밝혔다.
박영주 기자
위로