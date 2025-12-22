현대제철, 소외 지역 취약층에 농촌사랑상품권 기부

이미지 확대 농촌사랑상품권 전달식에 참석한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 현대제철 제공 닫기 이미지 확대 보기 농촌사랑상품권 전달식에 참석한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 현대제철 제공

현대제철이 연말을 맞아 농촌 지역과 취약계층에 농촌사랑상품권을 전달했다.현대제철은 최근 서울 강남구 대한사회복지회 사무실에서 ‘농촌사랑상품권’ 전달식을 가졌다고 22일 밝혔다.이번에 기탁된 농촌사랑상품권은 현대제철이 조성한 농어촌상생기금으로 마련됐으며, 임직원이 기부 키오스크에 기부한 금액만큼 상품권도 함께 기부되는 매칭그랜트 방식으로 지역 취약계층에 지급될 예정이다.현대제철은 지난해부터 대한사회복지회와 함께 임직원 전용 기부 키오스크를 각 사업장에 운영하면서 임직원들이 원하는 금액을 간편하게 기부할 수 있도록 도왔다. 현재 사업장별로 모두 6대의 키오스크를 운영 중이다. 여기서 모인 기금은 대한사회복지회를 통해 사업장 소재 지역 취약계층 아동 지원에 사용된다.현대제철 관계자는 “임직원 기부 키오스크의 모금 캠페인과 회사가 조성한 농어촌상생기금을 연계한 매칭그랜트로 진행된다는 데 의미가 있다”면서 “농촌사랑상품권이 취약계층의 생계 지원과 더불어 농산물 소비 촉진 및 지역 상점 이용을 확대함으로써 농어촌 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.