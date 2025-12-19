삼성증권, 중개형 ISA 잔고 7조원 돌파… 연말 절세 이벤트 전개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼성증권, 중개형 ISA 잔고 7조원 돌파… 연말 절세 이벤트 전개

입력 2025-12-19 15:34
수정 2025-12-19 15:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
삼성증권 중개형 ISA가 잔고 7조원을 돌파했다. 삼성증권 제공
삼성증권 중개형 ISA가 잔고 7조원을 돌파했다. 삼성증권 제공


삼성증권이 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 잔고 7조원을 돌파했다고 19일 밝혔다. 지난해 말 대비 잔고는 2배 이상, 고객 수는 17% 증가한 수치로, 현재 137만명이 넘는 고객이 삼성증권 중개형 ISA를 이용하고 있다.

자산 구성별로는 국내상장 해외 ETF(33%)와 국내 주식(38%), 국내 ETF(11%) 순으로 투자 비중이 높았다. 특히 국내 ETF 비중은 코스피 상승세에 힘입어 지난해 말 대비 6%포인트 증가하며 투자자들의 높은 관심을 반영했다.

삼성증권은 이런 성과를 기념해 이달 말까지 ‘중개형 ISA 절세응원 이벤트’를 진행한다. 이번 이벤트는 고객별 상황에 맞춘 4가지 혜택으로 구성됐다.

신규 고객은 계좌 개설 및 입금 조건에 따라 최대 1만원의 상품권을 받을 수 있으며, 기존 고객 중 잔고 100원 이하 고객이 100만원 이상 순입금할 경우에도 1만원권을 받는다. 입금 규모가 큰 고객을 위한 혜택도 있다. 순입금액에 따라 최대 50만원(1억 5000만원 이상 시)의 상품권을 전원 지급하며, 타사에서 자산을 이전해 올 경우 해당 금액을 두 배로 인정해 준다.

이 외에도 ELS, 펀드, 채권 등 상품 순매수 금액에 따라 최대 1만 5000원을 추가로 제공한다. 모든 이벤트는 내년 1월 말까지 순입금액 이상의 잔고를 유지해야 한다.



삼성증권은 MTS ‘엠팝’(mPOP)을 통해 ▲절세 시뮬레이터 ▲고수 PICK ▲ISA 전담 상담소 등 특화 서비스를 제공하고 있다. 삼성증권 관계자는 “중개형 ISA가 장기 자산 형성의 핵심 솔루션으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼성증권 중개형 ISA 잔고가 7조원을 돌파했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로