‘아이언 명가’ 브리지스톤골프의 아이언 3종 라인업 완성

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘아이언 명가’ 브리지스톤골프의 아이언 3종 라인업 완성

박영주 기자
입력 2025-12-19 09:49
수정 2025-12-19 09:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
브리지스톤골프의 V300 9, 242CB+, 241CB 이미지. 석교상사 제공
브리지스톤골프의 V300 9, 242CB+, 241CB 이미지. 석교상사 제공


브리지스톤골프(석교상사)가 ‘국민 아이언’의 명성을 잇는 V300 9을 필두로 입문자부터 투어 프로까지 아우르는 아이언 3종 라인업을 완성했다.

시장의 주인공은 단연 부동의 판매 1위 시리즈인 V300 9이다. 이번 9세대 모델은 특유의 관용성과 타감을 유지하면서도 번호별 설계를 롱·미들·숏·웨지 등 4개 파트로 구분해 무게 중심을 더욱 세밀하게 설계했다. 특히 헤드의 가로 무게 배분을 번호별로 달리해 관성모멘트(MOI)를 최적화했으며, 웨지에는 사선 방향 밀링을 추가해 정교한 스핀 컨트롤을 돕는다. 초급자에게 필요한 편안함에 중상급자 수준의 조작성까지 더했다는 평가다.

브리지스톤골프는 V300 9과 함께 투어 모델인 241CB와 밸런스형 242CB+를 통해 빈틈없는 라인업을 구축했다. 241CB는 고진영, 박현경 등 최정상 프로들이 사용하는 프리미엄 연철 단조 아이언으로 날카로운 조작성이 강점이다. 신제품 242CB+는 V300의 안정감에 날렵한 외관을 결합한 모델로, 비거리와 손맛을 동시에 원하는 골퍼에게 최적의 대안을 제시한다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

V300 9은 8자루 세트, 241CB와 242CB+는 6자루 세트가 기본 구성이다. 자세한 내용은 브리지스톤골프 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

박영주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
V300 9이 9세대 모델에서 새롭게 도입한 설계 구분 방식은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로