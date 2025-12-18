375g 초경량에 클래식 더해… 빈폴키즈, 2026 신학기 책가방 출시

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성물산 패션부문의 빈폴키즈가 2026년 신학기를 겨냥한 책가방 라인업을 공개했다. 이번 신제품은 브랜드 특유의 클래식한 감성을 유지하면서도 아이들의 취향과 어깨 부담을 줄인 경량성에 집중한 것이 특징이다.가장 눈에 띄는 변화는 디자인의 다양화다. 빈폴의 상징인 ‘B’ 로고를 활용한 ‘모노그램’ 시리즈를 새롭게 선보였다. 여아용은 은은한 오로라 색상을, 남아용은 심플하고 깔끔한 디자인을 적용해 선택의 폭을 넓혔다. 브랜드 고유의 자전거 로고와 헤릿 체크 패턴을 살린 플랩형 디자인도 눈길을 끈다.저학년 아동을 위한 ‘가벼움’도 극대화했다. 이번에 처음 선보인 ‘곰돌이 책가방’은 무게가 375g에 불과한 초경량 제품이다. 귀여운 캐릭터와 시그니처 체크를 조화시켜 실용성과 디자인을 모두 잡았다. 심플한 ‘레터링 백팩’ 역시 390g으로 제작해 가벼운 가방을 선호하는 학부모들의 니즈를 반영했다.여아들을 위한 화려한 라인업도 탄탄하다. 트위드와 애나멜 소재, 리본·구슬 장식은 물론 하트 퀼팅 패턴 등을 활용해 화사한 분위기를 연출했다.정아롱 빈폴키즈 팀장은 “브랜드 아이덴티티와 아이들의 취향, 경량성을 두루 고려해 다채로운 라인업을 준비했다”며 “새 학기의 설렘을 담은 연말연시 선물이 될 것”이라고 전했다.한편, 빈폴키즈는 연말 시즌을 맞아 레드·그린 체크 셔츠와 트위드 원피스 등 홀리데이 무드의 신상품도 함께 선보이며 좋은 반응을 얻고 있다.