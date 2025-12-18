LG생활건강, 9회째 ‘최우수 동반성장’ 금자탑… 지역 상생 보폭 넓힌다

방금 들어온 뉴스

기사 검색

입력 2025-12-18 13:59
수정 2025-12-18 13:59
서울 종로구 LG광화문빌딩 전경. LG생활건강 제공
서울 종로구 LG광화문빌딩 전경. LG생활건강 제공


LG생활건강이 비즈니스 파트너와의 상생을 넘어 지역사회와 환경을 아우르는 전방위적 사회공헌 활동으로 ESG 경영의 보폭을 넓히고 있다.

최근 LG생활건강은 동반성장위원회가 발표한 ‘2024 동반성장지수 평가’에서 최우수 등급을 받았다고 18일 밝혔다. 이번 수상으로 통산 9회째 최우수 등급을 기록하며 국내 화장품·생활용품 업계 최다 기록을 다시 썼다.

LG생활건강은 협력사의 근본적인 경쟁력 강화를 위해 ‘상생형 스마트 공장 구축’과 ‘기술유출방지시스템’ 등을 지원하고 있다. 아울러 410억원 규모의 상생협력펀드를 운용하고 하도급 대금을 조기 지급하는 등 실질적인 금융 지원에도 앞장선다.

LG생활건강이 강릉시에 먹는 샘물 ‘울림워터’ 30만병을 지원했다. LG생활건강 제공
LG생활건강이 강릉시에 먹는 샘물 ‘울림워터’ 30만병을 지원했다. LG생활건강 제공


지역사회의 위기 극복을 돕는 ‘구원 투수’ 역할도 수행 중이다. 지난 9월 극심한 가뭄으로 식수난을 겪은 강원 강릉시에 ‘울림워터’ 등 샘물 30만병을 긴급 지원했다. 또한 올여름 폭우 피해를 본 전국 이재민들에게 20억원 상당의 생활용품과 화장품을 전달하며 국가적 재난 복구에 힘을 보탰다.

LG생활건강이 울산 신천공원에서 나무 식재 행사를 개최했다. LG생활건강 제공
LG생활건강이 울산 신천공원에서 나무 식재 행사를 개최했다. LG생활건강 제공


환경 보호와 생태계 복원 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 충북 청주 무심천에서는 임직원들이 직접 참여하는 환경 정화 활동을 정례화했으며, 울산에서는 3년 연속 도심 생태 숲을 조성해 생물 다양성 보전에 기여하고 있다. 지난 4월에도 울산 신천공원에 나무 1500여 그루를 심어 ‘새들의 공원’을 조성했다.

LG생활건강 관계자는 “국내 최고의 동반성장 선도 기업으로서 협력사와 지역사회의 고통을 분담하며 실질적인 상생 방안을 전개하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 고객가치를 창출하는 동시에 기업의 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.
서울비즈
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
LG생활건강이 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 받은 횟수는?
