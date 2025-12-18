KB국민카드, 청년층 대상 ‘KB 유스 클럽 체크카드’ 출시… 최대 50% 할인

방금 들어온 뉴스

KB국민카드, 청년층 대상 ‘KB 유스 클럽 체크카드’ 출시… 최대 50% 할인

입력 2025-12-18 09:38
수정 2025-12-18 09:38
KB국민카드가 청년층을 겨냥한 ‘KB 유스 클럽 체크카드’를 선보였다. KB국민카드 제공
KB국민카드가 청년층을 겨냥한 'KB 유스 클럽 체크카드'를 선보였다. KB국민카드 제공


KB국민카드가 만 18세부터 29세 청년층을 겨냥해 높은 수준의 혜택을 담은 ‘KB 유스 클럽(Youth Club) 체크카드’를 선보였다. 연회비 부담 없이 월 최대 2만원, 연간 24만원의 실속 있는 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

이 카드는 OTT·앱스토어·패션·편의점 등 청년 세대의 이용 빈도가 높은 6개 핵심 영역에서 20~50%의 할인율을 제공한다. 특히 사용자의 소비 패턴에 따라 A팩(디지털·생활형)과 B팩(쇼핑·구독형) 중 하나를 선택해 맞춤형 혜택을 누릴 수 있다.

선택형 A팩은 디지털 콘텐츠와 이동 편의에 특화됐다. ▲OTT 50%(월 최대 5000원) ▲앱스토어 30%(5000원) ▲여가·택시·편의점 각 20%(각 2000원) ▲영화 4000원 등의 할인을 제공한다.

선택형 B팩은 쇼핑과 트렌드 소비에 맞췄다. ▲쇼핑 멤버십 50%(5000원) ▲통신요금 5%(5000원) ▲패션·배달·편의점 각 20%(각 2000원) ▲데이트(레스토랑·놀이공원) 4000원 등의 할인 혜택이 담겼다.

추가적인 혜택 확대도 눈에 띈다. KB국민은행과 연계한 프로모션을 활용하면 월 최대 통합 할인 한도가 5만원까지 늘어난다.



KB국민카드 관계자는 “청년 세대의 라이프스타일을 면밀히 분석해 가장 실질적인 도움이 되는 영역에 혜택을 집중했다”며 “앞으로도 MZ세대의 니즈를 반영한 특화 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.
서울비즈
KB 유스 클럽 체크카드의 연간 최대 할인 한도는?
