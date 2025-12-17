딸기? 케이크?… 파리바게뜨 ‘베리밤’, ‘겉딸속케’ 열풍에 품절 대란

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

파리바게뜨가 연말 홈파티 시즌을 맞아 내놓은 ‘베리밤(BERRY BOMB)’ 케이크가 SNS상에서 이른바 ‘겉딸속케(겉은 딸기, 속은 케이크)’라는 신조어를 만들어내며 화제를 모으고 있다고 17일 밝혔다.‘베리밤’은 이름 그대로 케이크 전체를 생딸기로 촘촘하게 감싼 파격적인 디자인이 특징이다. 한눈에 시선을 사로잡는 ‘딸기 폭탄’ 비주얼 덕분에 사진 찍기 좋은 이른바 ‘인스타그래머블(Instagrammable)’한 케이크로 입소문을 타며 기념일 수요가 몰리고 있다.최근 공개된 영상 광고 역시 화제다. 겉을 보고 “딸기”라고 주장하는 모델과 안을 보고 “케이크”라고 맞서는 모델의 설전을 코믹하게 그려내 제품의 반전 매력을 효과적으로 전달했다는 평이다. 실제 구매자들은 “딸기가 너무 많아 케이크인지 과일 바구니인지 모를 정도”, “크림이 과하지 않고 상큼해 끝까지 들어간다”며 호평을 쏟아내고 있다.파리바게뜨는 베리밤의 인기에 힘입어 초콜릿 타르트, 레드 시트 등을 접목한 ‘베리밤 시리즈’를 추가로 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 모든 제품은 고급스러운 바닐라빈 커스터드 생크림을 베이스로 해 딸기 본연의 맛을 극대화했다.합리적인 가격 혜택도 구매욕을 자극한다. 현재 파리바게뜨는 연말 시즌 사전예약 고객을 대상으로 베리밤 및 주요 시리즈 제품에 대해 최대 30% 할인 혜택을 제공 중이다. 예약은 파바앱 등 다양한 채널을 통해 가능하다.파리바게뜨 관계자는 “베리밤은 보는 즐거움과 먹는 만족감을 동시에 충족시키기 위해 기획된 제품”이라며 “최대 30% 할인 혜택이 주어지는 사전예약을 통해 더욱 풍성한 연말 파티를 즐기시길 바란다”고 전했다.