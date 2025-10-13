락앤락, 스테인리스 ‘쇠 맛’ 차단한 ‘세라믹 무선 전기포트’ 출시

락앤락, 스테인리스 ‘쇠 맛’ 차단한 ‘세라믹 무선 전기포트’ 출시

입력 2025-10-13 10:49
수정 2025-10-13 10:49
4중 세라믹 코팅으로 금속 맛 없애… 물 본연의 맛 그대로
내부 이음새 없는 일체형 디자인으로 위생까지 안심
락앤락 ‘세라믹 무선 전기포트’. 락앤락 제공
락앤락 ‘세라믹 무선 전기포트’. 락앤락 제공


글로벌 생활용품 기업 락앤락이 내부를 4중 세라믹 코팅으로 설계해 스테인리스 특유의 금속 맛을 차단한 ‘세라믹 무선 전기포트’를 새롭게 선보였다.

이번 신제품은 ‘물 본연의 깨끗한 맛’을 살리는 데 초점을 맞췄다. 전기포트 내부에 4중 세라믹 코팅을 적용해 기존 스테인리스 포트에서 발생할 수 있는 쇠 맛을 차단했다. 락앤락은 앞서 ‘메트로 카페 세라믹 텀블러’로 호평을 받은 만큼, 이 소재를 전기포트에 적용해 위생과 맛 두 마리 토끼를 모두 잡는다는 계획이다.

세라믹 무선 전기포트는 내구성이 높은 세라믹 코팅 덕분에 장기간 위생적으로 사용할 수 있다. 내부 이음새가 없는 일체형 라운딩 디자인으로 물때나 이물질이 끼는 것을 방지하며, 세척 시에도 깔끔하게 관리할 수 있도록 설계됐다.

사용 안전과 편의성도 높였다. 알루미늄 내장과 PP(폴리프로필렌) 외장으로 구성된 이중 단열 구조는 물을 끓여도 표면이 뜨거워지지 않아 안전하며, 보온력도 뛰어나다.

또한 1L의 실속 있는 용량과 슬림한 몸체로 주방 공간을 효율적으로 활용할 수 있다. 깔끔하고 세련된 디자인에 포인트 색상을 더해 홈 인테리어 소품으로도 손색이 없다는 평가다.



락앤락 관계자는 “세라믹 무선 전기포트는 위생과 안전을 기본으로 물 본연의 맛까지 지켜내 출시 전부터 소비자들의 기대가 높았다”며 “오늘(13일) 락앤락몰을 통해 처음 판매를 시작하니 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
