“프리미엄 간편식의 마법”… 오뚜기 ‘오즈키친’, 누적 매출 1000억 돌파

오뚜기의 프리미엄 간편식 브랜드 ‘오즈키친’이 2019년 론칭 이후 5년 만인 지난해 누적 매출 1000억원을 돌파했다. 상온·냉장·냉동 전 카테고리를 아우르는 제품군 확장과 꾸준한 신제품 출시가 성장을 이끈 것으로 풀이된다.오즈키친은 ‘오뚜기의 부엌’과 ‘상상 속 마법의 세계 오즈’에서 영감을 받아 탄생한 브랜드다. 집에서도 간편하게 고품질의 한 끼를 즐기고자 하는 소비자 니즈를 반영, 단순한 끼니 해결을 넘어 ‘제대로 된 맛있는 한 끼’를 지향하며 프리미엄 간편식 시장을 선도해 왔다.첫 제품은 2019년 5월 선보인 ‘멘치카츠’다. 기존 제품보다 고기 함량을 높여 차별화를 시도했으며, 같은 해 10월에는 풍미를 강화한 ‘미트볼 3종’을 출시하며 브랜드 영역을 상온 제품까지 확장했다. 이후 카레, 짜장, 죽, 스프, 볶음밥, 치킨 등으로 카테고리를 넓히며 현재 총 10개 카테고리, 56개 제품을 보유하고 있다.올해 역시 신제품이 성장의 견인차가 됐다. 오뚜기는 짜장 3종(정통직화유니짜장·일품옛날짜장·갈릭비프짜장), 고단백 현미죽 2종, 버팔로봉 등을 새롭게 내놓으며 소비자 선택지를 확대했다.특히 짜장 신제품은 감칠맛과 농도를 대폭 강화해 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 현미죽은 단백질 함량을 높여 건강성과 맛을 동시에 잡았다는 평가다.오즈키친은 품목별로도 고른 성장세를 기록 중이다. 지난 1월 기준 치킨은 누적 200억원, 죽은 400억원을 돌파했고, 카레는 지난 7월 150억원을 넘어섰다. 냉동 부문에서는 크리스피치킨이 2023년부터 3년 연속 판매 1위를 지켰으며, 냉동 주먹밥은 올해 상반기 전년 동기 대비 300% 성장했다.신제품 출시도 공격적으로 이어졌다. 2022년 5종, 2023년 6종, 2024년 8종에 이어 올해는 10종을 내놓으며 라인업을 빠르게 확대하고 있다.제품 경쟁력뿐 아니라 브랜드 가치도 입증했다. 오즈키친은 ‘2025 대한민국 대표브랜드 대상’ 간편식 부문에서 수상하며 소비자 신뢰와 경쟁력을 공식적으로 인정받았다.오뚜기 관계자는 “오즈키친은 단순한 간편식이 아니라 집에서도 고급스럽고 제대로 된 한 끼를 즐기고 싶은 소비자들의 바람을 실현해 주는 브랜드”라며 “앞으로도 고품질과 간편함을 겸비한 제품을 지속 선보이며 인류 식생활 향상에 기여하겠다”고 말했다.