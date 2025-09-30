현대모비스, 미래 모빌리티 핵심 기술 확보에 역량 집중

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

현대모비스, 미래 모빌리티 핵심 기술 확보에 역량 집중

입력 2025-09-30 09:34
수정 2025-09-30 09:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
현대모비스의 ‘홀로그래픽 윈드쉴드 투명 디스플레이’. 현대모비스 제공
현대모비스의 ‘홀로그래픽 윈드쉴드 투명 디스플레이’. 현대모비스 제공


현대모비스는 전동화와 자율주행, 인포테인먼트 등 미래 모빌리티 핵심 기술 확보에 전사적인 역량을 집중하고 있다. 특히 전동화 분야에서 폭스바겐으로부터 수조원 규모의 배터리 시스템 수주에 성공했다. 또 국내외 전동화 생산 거점을 확장하고, 유럽 최초의 PE시스템 생산 공장을 슬로바키아에 설립하는 등 시장에서의 영향력을 확대하고 있다.

현대모비스는 혁신적인 기술을 통해 미래 모빌리티 시장을 선도하고 있다. 대표적인 기술로는 운전자의 생체 신호를 분석하는 ‘스마트 캐빈 제어기’와 ‘롤러블 디스플레이’가 있다. 또 전동화 혁신 기술인 e-코너 시스템을 일반 도로 주행에 성공적으로 적용했다. 차량용 디스플레이 분야에서도 ‘홀로그래픽 윈드쉴드 투명 디스플레이’ 등 혁신적인 제품을 공개하며 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로