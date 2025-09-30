CJ온스타일, 빠른 배송·콘텐츠 강화… 온라인 영토 확장

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

CJ온스타일, 빠른 배송·콘텐츠 강화… 온라인 영토 확장

입력 2025-09-30 09:33
수정 2025-09-30 09:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
CJ온스타일 SNS형 쇼핑 피드 ‘퍼플닷’. CJ온스타일 제공
CJ온스타일 SNS형 쇼핑 피드 ‘퍼플닷’. CJ온스타일 제공


CJ온스타일이 빠른 배송과 콘텐츠 강화, 멤버십 혁신을 통해 온라인 영토 확장에 사활을 걸고 있다. 특히 ‘프리미엄 빠른 배송’을 전략으로, 기존의 빠른 배송 서비스를 ‘바로도착’이라는 신규 브랜드로 개편했다. 이를 통해 당일도착 상품 주문 마감 시간을 오후 1시까지 연장하고, 수도권 중심의 배송 인프라를 전국으로 확대해 상품 익일 도착률을 71%로 끌어올렸다. 고가의 프리미엄 상품군도 빠른 배송을 제공해 차별화를 꾀했다.

또 CJ온스타일은 다음달 5일과 7일에도 추석 기간 중 빠른 배송 서비스를 제공하며, 유일하게 서비스를 운영하는 업체로 주목받고 있다. 모바일 앱 내 SNS형 쇼핑 피드 ‘퍼플닷’ 서비스 론칭을 통해 콘텐츠 탐색을 강화, 최신 트렌드를 쉽게 접할 수 있도록 했다. 멤버십 혁신 전략을 통한 충성 고객 확대에도 나섰다.

서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로