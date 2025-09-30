HS효성첨단소재, 가볍고 강한 탄소섬유 ‘탄섬’ 기술력 알려

이미지 확대 미국에서 열린 ‘CAMX 2025’의 HS효성첨단소재 부스. HS효성첨단소재 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국에서 열린 ‘CAMX 2025’의 HS효성첨단소재 부스. HS효성첨단소재 제공

HS효성첨단소재는 지난 9~11일 미국 올랜도에서 열린 ‘CAMX 2025’ 전시회에서 탄소섬유 혁신 기술 ‘탄섬’(TANSOME)을 선보이는 등 글로벌 시장 확대에 총력전이다. CAMX는 북미 최대 복합소재 전시회로 HS효성첨단소재는 2014년부터 글로벌 네트워크 확대와 기술력 홍보에 주력해 왔다.HS효성첨단소재는 이번 전시회에서 ‘탄섬’ 기반의 신규 원사 라인업을 중심으로, 항공우주 및 고사양 산업용 직물, 차세대 고압용기용 초고강도 원사 등을 선보였다. 전시장도 샘플 중심에서 그래픽·영상 중심으로 꾸며, 고객들이 제품의 특장점과 활용 범위를 직관적으로 이해할 수 있도록 했다. HS효성첨단소재가 2011년 독자 기술로 개발한 탄섬은 철의 4분의 1 무게에 10배 강도, 7배 탄성을 자랑하는 ‘꿈의 신소재’로 불린다.