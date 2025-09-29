아워홈, 개인맞춤형 헬스케어 ‘247아워핏’ 눈길… 종합 영양 컨설팅으로 건강 관리

이미지 확대 아워홈의 영양사(왼쪽)가 헬스케어 서비스 ‘247아워핏’ 이용자에게 전문 셰프가 직접 조리한 맞춤형 한 끼 식사를 제공하고 있다. 아워홈 제공 닫기 이미지 확대 보기 아워홈의 영양사(왼쪽)가 헬스케어 서비스 ‘247아워핏’ 이용자에게 전문 셰프가 직접 조리한 맞춤형 한 끼 식사를 제공하고 있다. 아워홈 제공

아워홈이 영양식단 개발 역량을 기반으로 개인맞춤형 헬스케어 사업 강화에 나서고 있다. 건강 관리에 대한 고객 수요 및 시장성을 높게 판단하고 선제적으로 영양식단 기반 헬스케어 시장에 진출했다.29일 아워홈에 따르면 ‘247아워핏’은 건강진단과 라이프로그(일상생활 디지털 기록) 데이터를 기반으로 맞춤형 식단 제안부터 임상 영양사, 연구원, 헬스케어 전문가가 구성한 종합적인 영양 컨설팅을 제공한다. 식단별로 ‘정찬’ 또는 ‘원볼’(One Bowl) 형태로 제공하며 레시피 다양화를 통해 고객이 꾸준히 건강식을 즐길 수 있도록 했다.247아워핏은 개인별 건강진단 결과에 따라 헬스케어 전문 셰프가 직접 조리한 맞춤형 한 끼 식사를 제공한다. 다이어트와 근육 관리, 혈압 및 혈당 관리 등 식단을 개인별 건강진단 결과 및 목적에 따라 맞춤형으로 설계한 식단이다.이와 함께 다양한 건강 콘텐츠 서비스를 선보인다. 인바디 건강진단 결과를 기반으로 전문 임상영양사의 1대 1 영양 컨설팅은 물론, 주기적인 신체 계측 및 건강 개선도 확인, 전용 애플리케이션과 카카오톡을 통한 상담 서비스 등 보다 간편하고 지속 가능한 건강관리를 통한 토털서비스를 제공한다. 개인 스케줄 및 계획에 맞춰 일·주·월간 등 기간을 설정하고 247아워핏 서비스를 이용할 수 있다.아워홈 관계자는 “건강 관리 트렌드가 사회에 자리 잡고, 기업에서 임직원 복지를 위해 사내식당 서비스 수준을 높이는 추세가 이어짐에 따라 247아워핏 도입 문의도 증가하고 있다”며 “현재 주요 고객사 사내식당에 추가 오픈을 준비 중”이라고 말했다.