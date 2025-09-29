LG디스플레이, ‘4세대 OLED’로 압도적 화질 경쟁력 구축

방금 들어온 뉴스

LG디스플레이, '4세대 OLED'로 압도적 화질 경쟁력 구축

입력 2025-09-29 10:08
수정 2025-09-29 10:08
이미지 확대
LG디스플레이가 올해 초 공개한 4세대 OLED. LG디스플레이 제공
LG디스플레이가 올해 초 공개한 4세대 OLED. LG디스플레이 제공


LG디스플레이가 ‘4세대 OLED’를 통해 디스플레이 기술 경쟁력을 입증하며 글로벌 시장에서 신뢰를 얻고 있다. 2013년 세계 최초 55인치 OLED TV 양산에 성공한 LG디스플레이는 OLED TV 시장을 개척해 프리미엄 TV 시장의 주류를 LCD에서 OLED로 바꾸었다.

올해 초 공개한 4세대 OLED는 최대 휘도 4000니트를 자랑하며, 고화질과 에너지 효율이 중요한 AI TV 제품에 최적화된 기술을 적용했다. 핵심 기술인 ‘프라이머리 RGB 탠덤’ 구조는 휘도를 33%, 색 순도는 40% 향상시켰고, 에너지 효율도 약 20% 개선됐다. LG디스플레이는 500 룩스 환경에서 ‘완벽한 콘텐츠 재현력’을 입증받았다. 이는 밝은 거실에서도 원본 콘텐츠를 완벽하게 재현할 수 있음을 의미하며, 외부 빛의 간섭 없이 정확한 화질을 구현한다.

