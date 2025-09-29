LG생활건강, 건강·즐거움 반영한 MZ 맞춤 건강기능식품 선봬

이미지 확대 LG생활건강 건강기능식품 ‘이너뷰 바이 리튠’과 ‘어반버스터즈’. LG생활건강 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG생활건강 건강기능식품 ‘이너뷰 바이 리튠’과 ‘어반버스터즈’. LG생활건강 제공

LG생활건강이 건강기능식품(건기식) 시장에서 ‘이너뷰 바이 리튠’과 ‘어반버스터즈’를 론칭하며 포트폴리오를 확장했다. 두 브랜드는 MZ세대와 맞춤형 제품을 제공, ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드를 반영해 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 소비자층을 겨냥하고 있다.‘이너뷰 바이 리튠’은 다이소 전용 브랜드로, 이너뷰티와 웰에이징 제품 8종을 출시했다. 콜라겐, 히알루론산, 루테인 등 기능성 성분을 담은 제품을 합리적인 가격에 제공하며, 액상 스틱과 분말 제형으로 휴대성과 편리함을 강조했다. 또 ‘어반버스터즈’는 스트레스 완화, 면역 기능, 두뇌 건강을 지원하는 3종 제품을 선보였다. 대표 제품인 ‘스트레스 코인’은 테아닌과 마그네슘을 함유하고, ‘프로폴리스 면역 구미’는 면역 기능을 지원하는 아연과 프로폴리스를 포함한다.