LG생활건강, 건강·즐거움 반영한 MZ 맞춤 건강기능식품 선봬

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

LG생활건강, 건강·즐거움 반영한 MZ 맞춤 건강기능식품 선봬

입력 2025-09-29 09:26
수정 2025-09-29 09:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
LG생활건강 건강기능식품 ‘이너뷰 바이 리튠’과 ‘어반버스터즈’. LG생활건강 제공
LG생활건강 건강기능식품 ‘이너뷰 바이 리튠’과 ‘어반버스터즈’. LG생활건강 제공


LG생활건강이 건강기능식품(건기식) 시장에서 ‘이너뷰 바이 리튠’과 ‘어반버스터즈’를 론칭하며 포트폴리오를 확장했다. 두 브랜드는 MZ세대와 맞춤형 제품을 제공, ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드를 반영해 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 소비자층을 겨냥하고 있다.

‘이너뷰 바이 리튠’은 다이소 전용 브랜드로, 이너뷰티와 웰에이징 제품 8종을 출시했다. 콜라겐, 히알루론산, 루테인 등 기능성 성분을 담은 제품을 합리적인 가격에 제공하며, 액상 스틱과 분말 제형으로 휴대성과 편리함을 강조했다. 또 ‘어반버스터즈’는 스트레스 완화, 면역 기능, 두뇌 건강을 지원하는 3종 제품을 선보였다. 대표 제품인 ‘스트레스 코인’은 테아닌과 마그네슘을 함유하고, ‘프로폴리스 면역 구미’는 면역 기능을 지원하는 아연과 프로폴리스를 포함한다.

서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로