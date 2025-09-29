부산 공장 증설한 LS… HVDC 변압기 생산력 확대

방금 들어온 뉴스

이미지 확대
LS일렉트릭 부산 공장에서 초고압 변압기를 조립하고 있다. LS일렉트릭 제공
LS일렉트릭 부산 공장에서 초고압 변압기를 조립하고 있다. LS일렉트릭 제공


LS일렉트릭은 HVDC 변환용 변압기 수요 증가에 대응하기 위해 1008억원을 투자해 부산사업장의 2생산동을 증설한다. 새로운 생산동은 1만 3223㎡ 부지에 들어서며, 다음달부터 생산을 시작한다. 이에 따라 LS일렉트릭의 초고압 변압기 생산능력은 연간 2000억원에서 6000억원 규모로 확대된다. 공장이 정상 가동되면 서해안 에너지 고속도로에 필요한 HVDC 변압기를 전량 공급할 수 있는 능력을 확보한다.

또 LS일렉트릭은 최근 LS전선과 함께 한국전력과 ‘데이터센터용 초전도 전력망 구축’을 위한 MOU를 체결하고, 세계 최초의 초전도 기반 데이터센터 전력망 실증 사업을 시작했다. 초전도 전력망은 기존 대형 변전소를 소형 스테이션으로 대체하고, 초전도 케이블을 통해 고용량 전력을 안정적으로 공급하는 차세대 기술이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
