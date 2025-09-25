실속 상품 내놓고, 지역 상생 앞장서고… 소상공인의 ‘든든한 지원군’ SK브로드밴드

이미지 확대 초고속인터넷 1회선 요금으로 PC 10대까지 동시에 쓸 수 있는 소상공인 전용 ‘쉐어 인터넷’을 출시했다. SK브로드밴드 제공 닫기 이미지 확대 보기 초고속인터넷 1회선 요금으로 PC 10대까지 동시에 쓸 수 있는 소상공인 전용 ‘쉐어 인터넷’을 출시했다. SK브로드밴드 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

물가·인건비·임대료까지 치솟는 상황에서 가장 큰 어려움을 겪는 이들은 소상공인이다. SK브로드밴드가 이들을 위한 맞춤형 상품과 상생 프로그램을 잇달아 내놓으며 골목상권 활성화에 앞장서고 있다.SK브로드밴드는 최근 초고속인터넷 1회선 요금으로 PC 10대까지 동시에 쓸 수 있는 소상공인 전용 ‘쉐어 인터넷’을 출시했다고 25일 밝혔다. 기존 2대까지만 가능했던 동시 접속을 10대까지 확대해 학원, 병원, 사무실 등에서 실질적인 비용 절감 효과를 제공한다.이 상품은 금융사기 피해 보상과 매장 기기 수리비 지원을 더한 ‘든든 쉐어 인터넷’으로 무상 업그레이드할 수도 있다. 피싱·해킹 등으로 인한 금전 피해는 연 1회 최대 300만원까지 보상받을 수 있고, POS·카드단말기·PC·TV 고장 시 최대 50만원의 수리비도 지원된다. 업종별로 필요한 보장을 선택적으로 누릴 수 있다는 점이 특징이다.장기 약정에 부담을 느끼는 소상공인을 위해 ‘힘내CEO 1년 약정 할인’도 제공한다. 1년 약정만으로 최대 40% 요금 인하 혜택을 받을 수 있으며, 모뎀 임대료도 면제된다. 폐업 시에는 증명서 제출만으로 위약금이 면제돼 부담을 줄였다.지역경제 살리기에도 적극 나서고 있다. SK브로드밴드는 세종시와 협력해 전통시장·골목상권 활성화 사업을 추진한다. 소상공인의 매출 확대, 디지털 경쟁력 강화, 지역거점 육성 등을 지원하는 것이 골자다.이밖에 폐업 시 부담이 컸던 PC방 전용상품 ‘하이랜’의 위약금 계산식을 개선해 소상공인의 위험을 줄였으며, IPTV와 AI를 결합한 ‘B tv 핫딜’도 연내 선보인다. 1~3분 내외의 쇼트폼 홈쇼핑 영상을 TV에서 바로 보고 구매할 수 있는 서비스로, 소상공인과 중소 벤더에 무료 유통채널을 제공해 판로 확대를 돕는다.SK브로드밴드 관계자는 “소상공인들이 어려운 시기를 버텨낼 수 있도록 실질적인 혜택을 주는 상품을 개발하고, 지역사회와 함께 성장하는 상생 모델을 만들겠다”고 밝혔다.