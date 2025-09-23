한샘, ‘유로 키친’ 리뉴얼… ‘한 끗 포인트’로 인기몰이

이미지 확대 ‘유로 700 그레이스’. 한샘 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘유로 700 그레이스’. 한샘 제공

종합 홈 인테리어 전문기업 한샘이 ‘유로 키친’ 라인업을 통해 ‘한 끗 포인트’를 내세우며 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 50여년간의 주방 연구 노하우가 집약된 유로 키친은 아일랜드 구조와 다양한 수납 시스템, 세련된 디자인으로 ‘명가의 키친’이라는 평가를 받아왔다.핵심 경쟁력은 마지막 1%의 디테일이다. 유로 키친 시리즈의 투웨이(TWO-WAY) 유리 장식장은 개방감과 보호감을 동시에 제공하며, 직조 패턴 소재를 적용해 고급 호텔 같은 분위기를 연출해 준다. 스틸 오픈 선반은 금속 질감과 직선미로 세련된 포인트를 더해 소품 하나만으로도 감각적인 공간을 완성한다.최근 리뉴얼된 ‘유로 700 그레이스’는 고강도 강화 유리와 알루미늄 프레임을 적용해 은은한 새틴 글래스 질감을 구현했고, ‘유로 700 베일’은 유럽식 스톤 텍스처와 베젤리스 디자인으로 미니멀리즘을 강조했다.유로 키친은 단순히 외형의 변화를 넘어 주방의 의미를 확장했다. 조리 공간을 넘어 생활과 취향을 드러내는 공간으로, 작은 식기와 향료 하나까지도 오브제가 되는 경험을 제공한다.수납 시스템은 ‘많이 담는 법’이 아닌 ‘잘 꺼내고 잘 넣는 법’으로 재구성됐다. 슬라이딩 벽장, 높이 조절 팬트리, 코너 전용장, 벽장 내 건조 유닛 등으로 사용 빈도와 부피, 습도에 따른 최적화된 수납이 가능하다.리뉴얼 이후 플래그십 스토어 등 오프라인 매장에서 소비자 문의가 꾸준히 증가하며 긍정적인 반응이 이어지고 있다는 게 회사 측 설명이다.한샘 관계자는 “유로 키친은 작은 디테일을 더해 소비자 만족을 높인 라인업”이라며 “앞으로도 다양한 소재·컬러·수납 솔루션을 확대해 변화하는 라이프스타일에 맞는 키친을 제안해 나갈 것”이라고 밝혔다.