신선 보관 솔루션, 락앤락 ‘프레쉬 마에스트로 진공용기’

깔끔한 주방·냉장고 완성… 키친테리어 아이템으로 주목
진공으로 식재료 본연의 맛·영양을 오래오래
락앤락이 선보인 ‘프레쉬 마에스트로 진공용기’와 ‘진공백’이 깔끔한 주방과 냉장고 인테리어를 완성하는 아이템으로 주목받고 있다.
화이트 톤과 유선형 디자인으로 어느 주방에서나 세련된 분위기를 자아내며, 모듈형으로 설계돼 냉장고나 주방에 깔끔하게 쌓아 보관할 수 있다.
특히 전용 기기를 통해 용기 내부를 진공 상태로 만들어 산화와 세균 번식을 최소화하며, 식재료 본연의 맛과 영양을 오래 유지하도록 한다. 진공 압력을 1단계 커피 원두부터 2단계 채소·과일, 3단계 절임 식품류 등 3단계로 세밀하게 조절할 수 있다.
또한 프리미엄 SAN(스타이렌 아크릴로나이트릴) 소재를 사용해 내구성이 좋고, 강한 진공에도 쉽게 깨지지 않는다. 1.95ℓ와 3.6ℓ 크기는 안심내열유리 소재로 제작돼 냉동실부터 전자레인지까지 사용할 수 있다. 함께 출시된 진공백도 내부 공기는 배출하고 외부 공기 유입은 차단해 식재료를 신선하게 보관할 수 있으며, 환경을 고려해 세척 및 건조 후 재사용이 가능하게 만들어졌다.
락앤락 관계자는 “프레쉬 마에스트로 진공용기는 락앤락의 신선 보관 솔루션 기술이 집약된 제품”이라며 “식재료별로 맞춤 진공 케어가 가능한데다, 깔끔한 주방과 냉장고를 구현할 수 있는 키친테리어 아이템”이라고 말했다.
진공으로 식재료 본연의 맛·영양을 오래오래
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
락앤락 ‘프레쉬 마에스트로 진공용기’. 락앤락 제공
락앤락이 선보인 ‘프레쉬 마에스트로 진공용기’와 ‘진공백’이 깔끔한 주방과 냉장고 인테리어를 완성하는 아이템으로 주목받고 있다.
화이트 톤과 유선형 디자인으로 어느 주방에서나 세련된 분위기를 자아내며, 모듈형으로 설계돼 냉장고나 주방에 깔끔하게 쌓아 보관할 수 있다.
특히 전용 기기를 통해 용기 내부를 진공 상태로 만들어 산화와 세균 번식을 최소화하며, 식재료 본연의 맛과 영양을 오래 유지하도록 한다. 진공 압력을 1단계 커피 원두부터 2단계 채소·과일, 3단계 절임 식품류 등 3단계로 세밀하게 조절할 수 있다.
또한 프리미엄 SAN(스타이렌 아크릴로나이트릴) 소재를 사용해 내구성이 좋고, 강한 진공에도 쉽게 깨지지 않는다. 1.95ℓ와 3.6ℓ 크기는 안심내열유리 소재로 제작돼 냉동실부터 전자레인지까지 사용할 수 있다. 함께 출시된 진공백도 내부 공기는 배출하고 외부 공기 유입은 차단해 식재료를 신선하게 보관할 수 있으며, 환경을 고려해 세척 및 건조 후 재사용이 가능하게 만들어졌다.
락앤락 관계자는 “프레쉬 마에스트로 진공용기는 락앤락의 신선 보관 솔루션 기술이 집약된 제품”이라며 “식재료별로 맞춤 진공 케어가 가능한데다, 깔끔한 주방과 냉장고를 구현할 수 있는 키친테리어 아이템”이라고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지