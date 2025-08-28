빈폴, 신규 앰배서더로 배우 주지훈 선정… 신상품 화보 공개

이미지 확대 주지훈 빈폴 신상품 화보. 빈폴 제공 닫기 이미지 확대 보기 주지훈 빈폴 신상품 화보. 빈폴 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

빈폴이 배우 주지훈을 올해 하반기 신규 앰배서더로 선정하고, 젠틀테크 시리즈와 데님 등 주요 신상품 화보를 공개했다.28일 빈폴은 영화와 드라마, OTT를 넘나드는 활발한 활동으로 폭넓게 사랑받으며 데뷔 20년차에 N번째 전성기를 맞고 있는 배우 주지훈이 ‘서울 클래식’(Seoul Classic)이란 브랜드의 테마에 부합하면서도 빈폴의 새로운 매력을 알려 나갈 적임자로 판단했다고 설명했다.빈폴은 주지훈과 함께 새롭게 출시된 젠틀테크 시리즈의 화보를 공개했다. 지난해 첫선을 보인 젠틀테크 시리즈는 더운 날씨에도 쾌적한 느낌을 받을 수 있는 소재를 적용했다. 일상복과 비즈니스 복장으로 모두 활용 가능한 셋업 상품군으로 구성돼 있다.올해 새롭게 개선된 젠틀테크 시리즈는 지난해보다 밀도가 높으면서도 중량은 감소한 소재를 적용해 청량감과 실용성, 고급스러움을 살렸다.이 외에도 빈폴은 주지훈과 함께 데님, 옥스퍼드 셔츠 등 주요 신상품을 활용한 화보를 공개했다. 화보는 일상의 여유와 자연스러운 멋을 담은 스타일링을 제안하고 있다.빈폴의 젠틀테크 시리즈를 비롯한 신상품은 전국 빈폴 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 만나볼 수 있다.원은경 삼성물산 패션부문 빈폴사업부장 상무는 “빈폴이 지향하는 서울의 라이프스타일을 상징적으로 표현하기 위해 새로운 앰배서더들과 지속적으로 협업해 나가려고 한다”면서 “고객들과 지속적으로 소통하면서 브랜드의 생명력을 더욱 키워나갈 것”이라고 말했다.