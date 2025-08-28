하나카드, ‘원더카드2.0’ 출시… 원하는 혜택 자유롭게 구성

방금 들어온 뉴스

하나카드, '원더카드2.0' 출시… 원하는 혜택 자유롭게 구성

입력 2025-08-28 10:25
수정 2025-08-28 10:25
이미지 확대
하나카드 ‘원더카드2.0’. 하나카드 제공
하나카드 ‘원더카드2.0’. 하나카드 제공


하나카드가 대표 상품 ‘원더카드’를 업그레이드한 ‘원더카드2.0’을 선보이며 맞춤형 서비스 강화와 해외 결제 시장 공략에 나섰다.

28일 하나카드에 따르면 원더카드는 한 장의 카드에 원하는 혜택을 자유롭게 담을 수 있도록 설계된 상품으로, 소비자는 57개 카드 서비스 영역 가운데 원하는 혜택을 직접 선택·변경할 수 있다. 하나카드는 고객 데이터를 기반으로 11개 추천 조합을 제시하고 있으며, 고객은 매월 ‘하나페이’ 앱을 통해 혜택을 자유롭게 바꿀 수 있다. 또 ‘원더마켓’을 통해 ▲인기 혜택 조합 ▲직원 추천 조합 등 23개 테마형 혜택을 선택할 수도 있다.

이번에 출시된 ‘원더카드2.0’은 성영수 하나카드 사장이 취임 후 처음 내놓은 대형 상품이다. 기존 초개인화 혜택을 유지하면서 ‘트래블로그 스위치’와 ‘온가족 플러스’라는 두 가지 신규 서비스를 더 했다.

특히 트래블로그 스위치는 해외 이용 시 별도의 트래블로그 카드 없이도 수수료 없는 외화 결제가 가능한 서비스다. 이를 통해 모든 원더카드 고객이 해외 결제 혜택을 누릴 수 있으며, 하나카드는 이를 기반으로 외화 결제 시장에서 입지를 강화한다는 계획이다.

또한 온가족 플러스 서비스는 통신업계의 가족 결합 혜택을 신용카드에 적용한 새로운 시도다. 가족카드를 함께 쓰면 ▲월 1만원 캐시백(가족카드당 월 1회) ▲차년도 연회비 지원금 1만원 캐시백(연 1회) 등의 혜택을 제공한다. 하나카드는 이 서비스를 통해 가족 단위 고객층을 확대할 것으로 기대하고 있다.

새롭게 추가된 두 가지 혜택은 기존 원더카드 회원 100만명에게도 연회비 인상 없이 제공된다. 고객은 하나페이 앱에서 서비스를 신청하고 즉시 이용할 수 있다.

하나카드 관계자는 “원더카드2.0은 초개인화 혜택에 해외 수수료 면제와 가족 단위 혜택까지 더한 혁신적인 상품”이라며 “소비자 생활 전반에 걸친 맞춤형 금융 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.
서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
