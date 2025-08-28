효성, 신시장 확대·미래 성장동력 확보 총력

효성, 신시장 확대·미래 성장동력 확보 총력

입력 2025-08-28 10:05
수정 2025-08-28 10:05
지난달 효성중공업 HVDC 변압기 공장 기공식에서 참석자들이 세리머니를 하고 있다. 효성 제공
지난달 효성중공업 HVDC 변압기 공장 기공식에서 참석자들이 세리머니를 하고 있다. 효성 제공


효성이 특수가스 사업 인수와 신소재 폴리케톤의 신시장 개척에 나서는 등 미래 먹거리 확보에 사활을 걸고 있다.

올해 효성티앤씨는 효성화학의 특수가스 사업을 성공적으로 인수했다. 성장 잠재력이 높은 반도체 사업의 필수 소재인 특수가스 사업 인수로 기존 NF3(삼불화질소) 사업과의 시너지를 극대화하며 성장동력을 확보, 고부가가치 사업으로 전환을 가속화하고 있다. 특히 효성네오켐(특수가스 신설법인)은 효성티앤씨의 중국 취저우 NF3 생산능력(연3500톤)을 더하면 세계 2위인 총 연산 1만 1500톤의 NF3 생산 능력을 확보해 즉각적으로 글로벌 톱 플레이어로 올라서게 된다. 또 효성티앤씨는 향후 5년 내 특수가스 제품군을 15종까지 늘려 다변화된 사업 포트폴리오를 구축해 경영 리스크를 분산할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

효성화학이 2013년 세계 최초로 상용화 기술개발에 성공한 폴리케톤은 생산시 발생하는 지구 온난화 지수(GWP)가 기존 엔지니어링 플라스틱 대비 절반 수준이다. 기존 소재 대비 내마모성, 내충격성, 내화학성이 뛰어나고 열 전도율이 낮아 수도계량기, 전력량계뿐 아니라 자동차와 식품용 컨베이어벨트, 화장품 용기 부품, 정수기 등 무해한 성분이 없는 플라스틱 소재를 필요로 하는 각종 산업에서도 사용 영역을 확대하고 있다.

서울비즈
