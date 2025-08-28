LS, 배터리 소재·충전 솔루션 등에 역량 집중

이미지 확대 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS) 전경. LS 제공 닫기 이미지 확대 보기 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS) 전경. LS 제공

LS그룹이 배터리 및 전기차 사업을 신성장동력으로 정조준하며 사업 다각화에 총력전을 펴고 있다. 늘어나는 AI데이터센터 등으로 전기·전력 에너지가 필요한 시대에 해당 인프라 사업을 기존 주력산업으로 강화하는 동시에 신성장동력으로 낙점한 배터리, 전기차, 반도체 등 사업 포트폴리오 구축에도 속도를 내고 있다.LS그룹은 지난 3월, 국내 최대 배터리 산업 전시회인 ‘인터배터리2025’에 참가해 LS일렉트릭, LS MnM, LS머트리얼즈, LS알스코, LS이모빌리티솔루션, LS티라유텍 등의 계열사들이 보유한 친환경 발전부터 배터리까지 신재생에너지 산업 전반에 걸친 토털 솔루션을 대거 공개했다. 이 전시에서 LS일렉트릭은 차세대 에너지저장장치(ESS)와 직류 패키지 솔루션 등 전략 신제품을 전면 배치해 차별화된 제품과 기술 역량을 선보였으며, LS MnM은 대규모 2차전지 소재사업의 추진 현황과 미래 비전을 제시했다. 뿐만 아니라 LS는 전력 인프라와 종합 에너지 솔루션 분야의 오랜 사업적 경험을 살려 LS MnM, LS이링크 등을 필두로 배터리 소재, 전기차 부품 및 충전 솔루션 등 새로운 사업 기회를 지속 발굴 및 추진하고 있다.LS그룹 관계자는 “LS MnM과 함께 ‘황산니켈 → 전구체 → 양극재’로 이어지는 배터리 산업 밸류 체인을 순수 국내 기술로 실현할 것”이라고 말했다.