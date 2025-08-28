카카오, ‘AI 대중화’ 본격화… 새로운 세상 만든다

이미지 확대 정신아(왼쪽) 카카오 대표와 샘 알트먼 오픈AI CEO. 카카오 제공 닫기 이미지 확대 보기 정신아(왼쪽) 카카오 대표와 샘 알트먼 오픈AI CEO. 카카오 제공

카카오가 하반기부터 오픈AI와의 전략적 제휴 등을 토대로 한 다양한 AI 서비스를 선보이는 등 ‘AI 대중화’에 본격적으로 나선다. 오는 9월 개최 예정인 개발자 컨퍼런스 ‘이프 카카오’를 통해 서비스를 공개할 예정이며, 연내 실제 서비스를 선보일 계획이다. 글로벌에서 가장 많은 이용자를 보유한 AI 서비스와 국내에서 가장 압도적인 모바일 플랫폼이 만나 국내 B2C AI 서비스 시장 선점을 기대하고 있다. 카카오 관계자는 “오픈AI와 공동으로 협업 중인 프로덕트는 기존 챗GPT의 사용 경험 위에 카카오가 보유한 자산과 국내 이용자들에 대한 이해도를 더하는 것에 초점을 두고 있다”고 귀뜸했다.또 카카오는 카카오톡 등 기존 서비스에 AI를 적용해 이용자들의 접점을 보다 확장해간다. 지난해 말 카카오톡 채널 형태로 베타 서비스를 시작한 ‘AI 메이트 쇼핑’에 이어, 올해 카카오맵에 ‘AI 메이트 로컬’을 선보였다. 기존 서비스와의 결합을 통해 이용자의 니즈에 부합하는 AI 사용의 폭을 확장하는 전략의 일환이다. 올 하반기에는 카카오톡 내에서는 ‘관계 기반 대화’의 맥락 속에서 작동하는 AI 서비스를 출시할 계획이다. 톡 내 다양한 공간에서 동작해 이용자의 의도에 맞추어진 다양한 액션들을 추천하며, 향후 필요한 액션들이 톡 안에서 완결될 수 있도록 설계할 예정이다.